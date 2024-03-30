https://1prime.ru/20240330/avstriya-846886957.html

Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству

Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству - 30.03.2024, ПРАЙМ

Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству

Австрийские банки отказываются открывать счета для российских общественных организаций, занимающихся вопросами двустороннего гуманитарного и культурного... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T15:06+0300

2024-03-30T15:06+0300

2024-03-30T15:06+0300

политика

австрия

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76278/14/762781481_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_71439a476e2db485a6354e9c9e1db692.jpg

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Австрийские банки отказываются открывать счета для российских общественных организаций, занимающихся вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества, сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский. "Австрийские банки, к примеру, отказываются открывать счета для русских общественных организаций, которые занимаются вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества", — заявил посол в интервью австрийским СМИ, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.Ранее "Ведомости" сообщили, что крупные банки ОАЭ ввели ограничения на работу с клиентами из России из-за риска вторичных санкций.

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

австрия, банки, россия