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Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству
Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству - 30.03.2024, ПРАЙМ
Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству
Австрийские банки отказываются открывать счета для российских общественных организаций, занимающихся вопросами двустороннего гуманитарного и культурного... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T15:06+0300
2024-03-30T15:06+0300
2024-03-30T15:06+0300
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Австрийские банки отказываются открывать счета для российских общественных организаций, занимающихся вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества, сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский. "Австрийские банки, к примеру, отказываются открывать счета для русских общественных организаций, которые занимаются вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества", — заявил посол в интервью австрийским СМИ, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.Ранее "Ведомости" сообщили, что крупные банки ОАЭ ввели ограничения на работу с клиентами из России из-за риска вторичных санкций.
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австрия, банки, россия
Политика, АВСТРИЯ, Банки, РОССИЯ
Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству
Посол РФ: банки Австрии не открывают счета организациям по гумсотрудничеству
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Австрийские банки отказываются открывать счета для российских общественных организаций, занимающихся вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества, сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский.
"Австрийские банки, к примеру, отказываются открывать счета для русских общественных организаций, которые занимаются вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества", — заявил посол в интервью австрийским СМИ, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
Ранее "Ведомости" сообщили, что крупные банки ОАЭ ввели ограничения на работу с клиентами из России из-за риска вторичных санкций.