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Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене
Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене - 30.03.2024, ПРАЙМ
Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене
Посольство России в Австрии находится в состоянии информационной блокады, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T15:57+0300
2024-03-30T15:57+0300
политика
австрия
россия
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Посольство России в Австрии находится в состоянии информационной блокады, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Посольство находится в настоящей информационной блокаде. Наши комментарии и статьи по актуальной мировой повестке практически никогда не попадают на страницы и в эфир медиа-мейнстрима", — заявил Любинский в интервью ряду австрийских медиа-порталов, опубликованном опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Как отмечает посол, отказ в публикации заявлений и комментариев диппредставительства австрийская сторона объясняет "не соответствием редакционной политике".Любинский также подчеркнул, что редкие опубликованные интервью российского посла всегда сопровождаются пояснением, почему представителю России дали слово в СМИ. При этом посольство работает над поддержанием неформальных контактов с журналистами и перспективными онлайн-платформами, сообщил Любинский. "Мы всегда выступаем за открытый и непредвзятый диалог. Только при одном условии – наличии желания услышать то, что мы хотим сказать", — пояснил посол.Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что банки Австрии отказывают в открытии счетов российским организациям по гуманитарному сотрудничеству.
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австрия, россия, мид, вена
Политика, АВСТРИЯ, РОССИЯ, МИД, Вена
15:57 30.03.2024
 
Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене

Посол РФ: диппредставительство РФ в Вене находится в информационной блокаде

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Посольство России в Австрии находится в состоянии информационной блокады, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Посольство находится в настоящей информационной блокаде. Наши комментарии и статьи по актуальной мировой повестке практически никогда не попадают на страницы и в эфир медиа-мейнстрима", — заявил Любинский в интервью ряду австрийских медиа-порталов, опубликованном опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
Как отмечает посол, отказ в публикации заявлений и комментариев диппредставительства австрийская сторона объясняет "не соответствием редакционной политике".
Любинский также подчеркнул, что редкие опубликованные интервью российского посла всегда сопровождаются пояснением, почему представителю России дали слово в СМИ.
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству
15:06
При этом посольство работает над поддержанием неформальных контактов с журналистами и перспективными онлайн-платформами, сообщил Любинский.
"Мы всегда выступаем за открытый и непредвзятый диалог. Только при одном условии – наличии желания услышать то, что мы хотим сказать", — пояснил посол.
Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что банки Австрии отказывают в открытии счетов российским организациям по гуманитарному сотрудничеству.
 
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