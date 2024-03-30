https://1prime.ru/20240330/avstriya-846887363.html

Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене

Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене - 30.03.2024, ПРАЙМ

Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене

Посольство России в Австрии находится в состоянии информационной блокады, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T15:57+0300

2024-03-30T15:57+0300

2024-03-30T15:57+0300

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Посольство России в Австрии находится в состоянии информационной блокады, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Посольство находится в настоящей информационной блокаде. Наши комментарии и статьи по актуальной мировой повестке практически никогда не попадают на страницы и в эфир медиа-мейнстрима", — заявил Любинский в интервью ряду австрийских медиа-порталов, опубликованном опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Как отмечает посол, отказ в публикации заявлений и комментариев диппредставительства австрийская сторона объясняет "не соответствием редакционной политике".Любинский также подчеркнул, что редкие опубликованные интервью российского посла всегда сопровождаются пояснением, почему представителю России дали слово в СМИ. При этом посольство работает над поддержанием неформальных контактов с журналистами и перспективными онлайн-платформами, сообщил Любинский. "Мы всегда выступаем за открытый и непредвзятый диалог. Только при одном условии – наличии желания услышать то, что мы хотим сказать", — пояснил посол.Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что банки Австрии отказывают в открытии счетов российским организациям по гуманитарному сотрудничеству.

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австрия, россия, мид, вена