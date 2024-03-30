https://1prime.ru/20240330/avstriya-846887363.html
Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене
Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене - 30.03.2024, ПРАЙМ
Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене
Посольство России в Австрии находится в состоянии информационной блокады, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T15:57+0300
2024-03-30T15:57+0300
2024-03-30T15:57+0300
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Посольство России в Австрии находится в состоянии информационной блокады, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Посольство находится в настоящей информационной блокаде. Наши комментарии и статьи по актуальной мировой повестке практически никогда не попадают на страницы и в эфир медиа-мейнстрима", — заявил Любинский в интервью ряду австрийских медиа-порталов, опубликованном опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Как отмечает посол, отказ в публикации заявлений и комментариев диппредставительства австрийская сторона объясняет "не соответствием редакционной политике".Любинский также подчеркнул, что редкие опубликованные интервью российского посла всегда сопровождаются пояснением, почему представителю России дали слово в СМИ. При этом посольство работает над поддержанием неформальных контактов с журналистами и перспективными онлайн-платформами, сообщил Любинский. "Мы всегда выступаем за открытый и непредвзятый диалог. Только при одном условии – наличии желания услышать то, что мы хотим сказать", — пояснил посол.Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что банки Австрии отказывают в открытии счетов российским организациям по гуманитарному сотрудничеству.
https://1prime.ru/20240330/avstriya-846886957.html
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Политика, АВСТРИЯ, РОССИЯ, МИД, Вена
Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене
Посол РФ: диппредставительство РФ в Вене находится в информационной блокаде
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Посольство России в Австрии находится в состоянии информационной блокады, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Посольство находится в настоящей информационной блокаде. Наши комментарии и статьи по актуальной мировой повестке практически никогда не попадают на страницы и в эфир медиа-мейнстрима", — заявил Любинский в интервью ряду австрийских медиа-порталов, опубликованном опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
Как отмечает посол, отказ в публикации заявлений и комментариев диппредставительства австрийская сторона объясняет "не соответствием редакционной политике".
Любинский также подчеркнул, что редкие опубликованные интервью российского посла всегда сопровождаются пояснением, почему представителю России дали слово в СМИ.
Посол РФ: банки Австрии не открывают счета россиянам по гумсотрудничеству
При этом посольство работает над поддержанием неформальных контактов с журналистами и перспективными онлайн-платформами, сообщил Любинский.
"Мы всегда выступаем за открытый и непредвзятый диалог. Только при одном условии – наличии желания услышать то, что мы хотим сказать", — пояснил посол.
Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что банки Австрии отказывают в открытии счетов российским организациям по гуманитарному сотрудничеству.