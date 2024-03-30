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Посол РФ: Австрия де-факто накачивает Киев оружием через "Фонд мира" ЕС

Посол РФ: Австрия де-факто накачивает Киев оружием через "Фонд мира" ЕС - 30.03.2024, ПРАЙМ

Посол РФ: Австрия де-факто накачивает Киев оружием через "Фонд мира" ЕС

Вена фактически финансирует поставки Киеву вооружения через "Фонд мира ЕС", нельзя говорить о нейтральности Австрии, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T17:18+0300

2024-03-30T17:18+0300

2024-03-30T17:18+0300

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Вена фактически финансирует поставки Киеву вооружения через "Фонд мира ЕС", нельзя говорить о нейтральности Австрии, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью ряду австрийских медиа-порталов, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. "Вопреки всем заявлениям, Вена де-факто участвует в бесконечной накачке Киева западным вооружением, перечисляя деньги в пресловутый Фонд мира ЕС. Обеспокоенные граждане постоянно сообщают нам о военных конвоях для Украины, которые... (бороздят — прим. ред.) Австрию", — заявил дипломат. Он подчеркнул, что из-за такой политики Австрия упала не только в глазах России, но и в странах арабского мира, потеряв былой статус "непредвзятого посредника" в международных переговорах. "Только ленивый сегодня не говорит о крахе внешнеполитической самостоятельности Австрии. Нельзя быть "немножко беременной". Либо вы нейтральны, либо нет!", — заключил дипломат. В качестве доказательства своих слов он привел голосования Австрии против ряда резолюций Генассамблеи ООН — два года подряд "против" резолюции о борьбе с героизацией нацизма и "против" немедленного прекращения огня в секторе Газа. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в эфире телеканала ORF, что Австрия останется нейтральной, она не будет направлять войска или оружие на Украину, а также не собирается вступать в НАТО.

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австрия, украина, европейский фонд мира, ес, мид