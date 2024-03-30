https://1prime.ru/20240330/avstriya-846888946.html
Посол РФ: Австрия де-факто накачивает Киев оружием через "Фонд мира" ЕС
Посол РФ: Австрия де-факто накачивает Киев оружием через "Фонд мира" ЕС - 30.03.2024, ПРАЙМ
Посол РФ: Австрия де-факто накачивает Киев оружием через "Фонд мира" ЕС
Вена фактически финансирует поставки Киеву вооружения через "Фонд мира ЕС", нельзя говорить о нейтральности Австрии, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T17:18+0300
2024-03-30T17:18+0300
2024-03-30T17:18+0300
политика
австрия
украина
европейский фонд мира
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/49/840234929_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ed0434de9edc96e313b07a12d3e842c.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Вена фактически финансирует поставки Киеву вооружения через "Фонд мира ЕС", нельзя говорить о нейтральности Австрии, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью ряду австрийских медиа-порталов, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. "Вопреки всем заявлениям, Вена де-факто участвует в бесконечной накачке Киева западным вооружением, перечисляя деньги в пресловутый Фонд мира ЕС. Обеспокоенные граждане постоянно сообщают нам о военных конвоях для Украины, которые... (бороздят — прим. ред.) Австрию", — заявил дипломат. Он подчеркнул, что из-за такой политики Австрия упала не только в глазах России, но и в странах арабского мира, потеряв былой статус "непредвзятого посредника" в международных переговорах. "Только ленивый сегодня не говорит о крахе внешнеполитической самостоятельности Австрии. Нельзя быть "немножко беременной". Либо вы нейтральны, либо нет!", — заключил дипломат. В качестве доказательства своих слов он привел голосования Австрии против ряда резолюций Генассамблеи ООН — два года подряд "против" резолюции о борьбе с героизацией нацизма и "против" немедленного прекращения огня в секторе Газа. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в эфире телеканала ORF, что Австрия останется нейтральной, она не будет направлять войска или оружие на Украину, а также не собирается вступать в НАТО.
https://1prime.ru/20240330/avstriya-846887363.html
австрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/49/840234929_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_224176e86ed995ab9068274dc5247af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, украина, европейский фонд мира, ес, мид
Политика, АВСТРИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА, ЕС, МИД
Посол РФ: Австрия де-факто накачивает Киев оружием через "Фонд мира" ЕС
Посол РФ: Австрия, накачивая Киев оружием, потеряла статус "непредвзятого посредника"
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Вена фактически финансирует поставки Киеву вооружения через "Фонд мира ЕС", нельзя говорить о нейтральности Австрии, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью ряду австрийских медиа-порталов, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.
"Вопреки всем заявлениям, Вена де-факто участвует в бесконечной накачке Киева западным вооружением, перечисляя деньги в пресловутый Фонд мира ЕС. Обеспокоенные граждане постоянно сообщают нам о военных конвоях для Украины, которые... (бороздят — прим. ред.) Австрию", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что из-за такой политики Австрия упала не только в глазах России, но и в странах арабского мира, потеряв былой статус "непредвзятого посредника" в международных переговорах.
Посол РФ рассказал о положении диппредставительства РФ в Вене
"Только ленивый сегодня не говорит о крахе внешнеполитической самостоятельности Австрии. Нельзя быть "немножко беременной". Либо вы нейтральны, либо нет!", — заключил дипломат.
В качестве доказательства своих слов он привел голосования Австрии против ряда резолюций Генассамблеи ООН — два года подряд "против" резолюции о борьбе с героизацией нацизма и "против" немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в эфире телеканала ORF, что Австрия останется нейтральной, она не будет направлять войска или оружие на Украину, а также не собирается вступать в НАТО.