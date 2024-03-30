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В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах пустой болтовней - 30.03.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах пустой болтовней
В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах пустой болтовней - 30.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах пустой болтовней
Заявление Владимира Зеленского о возможных переговорах является пустой болтовней, так как не от него, а от Вашингтона зависит, какие условия и требования будут... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T13:00+0300
2024-03-30T13:01+0300
политика
владимир зеленский
переговоры
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о возможных переговорах является пустой болтовней, так как не от него, а от Вашингтона зависит, какие условия и требования будут на них. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. В пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав РФ после начала СВО. При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР."Все его заявления — это только пустая болтовня, это уход от конкретики, и &lt;…&gt; все знают о том, что не от него зависят переговоры, не от него зависит принятие решений, &lt;…&gt; какие территории останутся Украине, и что для этого, какие основные условия и требования будут на мирных переговорах… Зависит в первую очередь от &lt;…&gt; США или Запада, как угодно, но надо говорить о США, потому что Запад себя показал на переговорах с 2014 по 2022 год. Он себя показал, чего &lt;…&gt; стоят лидеры Германии, Франции, если США и о них вытирают ноги", — пояснил Чепа. Парламентарий добавил, что в первую очередь для переговоров Зеленский должен снять собственный же запрет на них: "был бы поумнее, он бы делал ссылку на это". Во-вторых, по словам Чепы, "вопрос никогда не стоял в территориальных претензиях, этого никогда не было". Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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владимир зеленский, переговоры
Политика, Владимир Зеленский, переговоры
13:00 30.03.2024 (обновлено: 13:01 30.03.2024)
 
В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах пустой болтовней

Депутат Госдумы Чепа назвал слова Зеленского о переговорах пустой болтовней

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о возможных переговорах является пустой болтовней, так как не от него, а от Вашингтона зависит, какие условия и требования будут на них. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
В пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав РФ после начала СВО. При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.
"Все его заявления — это только пустая болтовня, это уход от конкретики, и <…> все знают о том, что не от него зависят переговоры, не от него зависит принятие решений, <…> какие территории останутся Украине, и что для этого, какие основные условия и требования будут на мирных переговорах… Зависит в первую очередь от <…> США или Запада, как угодно, но надо говорить о США, потому что Запад себя показал на переговорах с 2014 по 2022 год. Он себя показал, чего <…> стоят лидеры Германии, Франции, если США и о них вытирают ноги", — пояснил Чепа.
Парламентарий добавил, что в первую очередь для переговоров Зеленский должен снять собственный же запрет на них: "был бы поумнее, он бы делал ссылку на это".
Во-вторых, по словам Чепы, "вопрос никогда не стоял в территориальных претензиях, этого никогда не было".
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10:35
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийпереговоры
 
 
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