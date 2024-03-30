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Внешний долг России сократился до минимума с 2007 года

Внешний долг России сократился до минимума с 2007 года - 30.03.2024, ПРАЙМ

Внешний долг России сократился до минимума с 2007 года

Банк России снизил оценку внешнего долга РФ на 1 января 2024 года на десять миллиардов долларов, следует из данных регулятора, с которыми ознакомились... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T23:05+0300

2024-03-30T23:05+0300

2024-03-30T23:05+0300

банк россии

россия

внешний долг

банк россии

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России снизил оценку внешнего долга РФ на 1 января 2024 года на десять миллиардов долларов, следует из данных регулятора, с которыми ознакомились "Ведомости".Текущая оценка внешнего долга РФ составляет 316,6 миллиарда долларов по состоянию на 1 января 2024 года, ранее этот показатель оценивался в 326 миллиардов долларов.По данным ЦБ, внешний долг России в 2023 году сократился на 17,7% (на 68,2 миллиарда долларов) с 385,1 миллиарда. В результате на 1 января этого года внешний долг РФ стал минимальным с 2007 года, тогда он составлял 313,2 миллиарда долларов.Внешняя задолженность госорганов управления сократилась на 29,1% в прошлом году, внешние обязательства по валютным госбумагам уменьшились на 9,2%.Внешний долг остальных секторов экономики в совокупности снизился на 22,6%, обязательства перед прямыми инвесторами сократились на 30,5%, по ссудам и займам, наличной валюте и депозитам – на 23,6%, по долговым бумагам – на 60,3%.

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россия, внешний долг, банк россии