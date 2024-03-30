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Доллар начнет апрель торговлей около уровня в 92 рубля

Доллар начнет апрель торговлей около уровня в 92 рубля - 30.03.2024, ПРАЙМ

Доллар начнет апрель торговлей около уровня в 92 рубля

Курс российской валюты на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться около уровней предыдущего закрытия против основных валют, однако была заметна | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T08:44+0300

2024-03-30T08:44+0300

2024-03-30T08:44+0300

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться около уровней предыдущего закрытия против основных валют, однако была заметна тенденция к некоторому укреплению рубля против торгующихся на Московской бирже инвалют.Курсовые диапазоны инвалют при этом оказались сдержанными: по доллару – это 91,76-93,30 рубля, по юаню: 12,61-12,84 рубля, по евро: 99,19-100,72 рубля.Пик налогового периода марта, пришедшийся на неделю, поспособствовал активизации продажи валюты экспортерами, что поддержало курс рубля. Дорогая нефть – около максимумов с середины марта (выше 87 долларов за баррель сорта Brent) также создавала благоприятный фон для укрепления рубля.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю снизился на 32 копейки до 92,48 рубля, юаня — на 8 копеек до 12,67 рубля, евро –на 64 копейки до 99,65 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла в район 8,05 тысячи против 7,95 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА НАЛОГИ И АУКЦИОНЫ МИНФИНАРубль начал рабочую неделю разнонаправленной динамикой против основных валют на Мосбирже. Российская валюта сдержанно отреагировала на теракт в "Крокус сити холле". Так, доллар краткосрочно поднимался на недельный максимум немного выше 93 рублей. Однако, рубль удержался от развития более глубокой просадки и уже в понедельник перешёл к попыткам восстановления потерь.Выпавший на неделю пик налоговых выплат марта подстегивал курс рубля к укреплению. На последний месяц квартала традиционно пришлись повышенные выплаты в бюджет – около 4,41 триллиона рублей.Наконец, позитивом стали новости о том, что Минфин России перевыполнил квартальный план привлечения на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), разместив в январе-марте гособлигации в объеме 804,5 миллиарда рублей по номиналу при планах на уровне 800 миллиардов. Для выполнения плана министерству понадобилось 11 аукционных дней и семь дополнительных размещений после аукциона.Минфин России планирует во втором квартале предложить на аукционах ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 300 миллиардов рублей, от 10 лет — 700 миллиардов рублей.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в стабилизации против основных валют. Прохождение пика налоговых выплат, приближение выходных на фоне повышенных геополитических рисков подталкивали инвесторов понемногу откупать инвалюту.Дальнейшая динамика курса рубля будет определяться рядом факторов. В пользу валюты РФ будут играть жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, продажи регулятором валюты на рынке. Между тем, обязательные продажи валюты экспортерами в апреле попадут под пристальное внимание, поскольку в следующем месяце срок действия этого временного норматива истекает. В зависимости от того, как он будет изменен и продлен, проявится и курс рубля.Если продление норматива до конца текущего года состоится (как того хочет правительство РФ), а исключения из него не будут слишком смягчающими, то рубль сохранит устойчивость: курс доллара будет проторговывать уровень в районе 92 рублей с потенциалом пойти ниже.При этом высокие цены на нефть будут залогом того, что продажи экспортерами валюты будут достаточными для покрытия спроса на инвалюту со стороны импортеров.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют