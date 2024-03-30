https://1prime.ru/20240330/fitnes-846881820.html

В "МТС банке" выяснили, что россияне стали чаще ходить в фитнес-клубы

В "МТС банке" выяснили, что россияне стали чаще ходить в фитнес-клубы - 30.03.2024, ПРАЙМ

В "МТС банке" выяснили, что россияне стали чаще ходить в фитнес-клубы

Россияне стали спортивнее: в начале этого года, по сравнению с прошлым, растет число трансакций в фитнес-клубах, а также платежей, связанных с активным отдыхом, | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T09:07+0300

2024-03-30T09:07+0300

2024-03-30T09:07+0300

экономика

россияне

фитнес

https://cdnn.1prime.ru/img/82963/66/829636690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93da3782f98f16d6582f8ddfed015a71.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Россияне стали спортивнее: в начале этого года, по сравнению с прошлым, растет число трансакций в фитнес-клубах, а также платежей, связанных с активным отдыхом, при этом самый большой интерес к спорту проявили мужчины в возрасте от 35 до 50 лет, говорится в исследовании аналитиков "МТС банка", которое есть у РИА Новости. "С наступлением весны россияне традиционно устремляются в фитнес-клубы и на спортплощадки. ... Аналитики отмечают в последние годы рост популярности здорового образа жизни в России вне зависимости от сезона. ... В январе-марте 2024 года количество транзакций в фитнес-клубах выросло на 20% год к году. Средний чек увеличился на 6%, до 2 420 рублей", - выяснили аналитики, изучив обезличенные операции по картам клиентов банка из всех регионов России за январь-март 2023-2024 годов. При этом величина среднего чека говорит о том, что россияне покупают не только абонементы в фитнес-клубы, но и пользуются различными дополнительными услугами. Например, берут персональные тренировки, арендуют шкафчики, посещают массаж, солярий, фитнес-бар. "Также растет популярность фитнес-клубов с помесячной оплатой и сервисов, с помощью которых можно оплатить разовое посещение", - отметили аналитики. Выросла популярность и активного отдыха. Так, в первом квартале этого года количество трансакций на горнолыжных курортах, в спортивных комплексах и спортивных лагерях выросло на 34% в годовом выражении, а средний чек увеличился на 39%, до 2 690 рублей. Количество транзакций в бильярдных и боулинг-клубах увеличилось на 22% и 21% соответственно, а средние чеки выросли в бильярдных на 5%, до 900 рублей, а в боулинге - на 20%, до 1 660 рублей. "Продажи билетов на спортивные мероприятия выросли на 30%, а средний чек - на 7%, до 2 170 рублей", - добавили аналитики. Почти половину (48%) всех транзакций в спортивных категориях в этом году совершили люди в возрасте от 35 до 50 лет, а меньше всего - покупатели до 25 лет и после 65 лет. При этом мужчины платили за спорт чаще женщин - на них пришлось 59% транзакций. "Таким образом, самые спортивные - мужчины в возрасте от 35 до 50 лет. Им принадлежит 28% от общего количества платежей", - заключили аналитики.

https://1prime.ru/20240329/turizm-846849278.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россияне, фитнес