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Суд Санкт-Петербурга изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila

Суд Санкт-Петербурга изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila - 30.03.2024, ПРАЙМ

Суд Санкт-Петербурга изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 6 сентября рассмотрение иска Невского судостроительно-судоремонтного завода (Ленинградская... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T17:50+0300

2024-03-30T17:50+0300

2024-03-30T17:50+0300

экономика

суд

wartsila

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 6 сентября рассмотрение иска Невского судостроительно-судоремонтного завода (Ленинградская область) о взыскании около 4 миллионов евро с компании Wartsila Solutions (дочерняя структура финской машиностроительной компании Wartsila Oyj), следует из материалов дела. "Принять исковое заявление от 22.03.2024... Возбудить производство по делу... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 06 сентября 2024 года в 10 час. 40 мин", – говорится в определении суда на портале "Электронное правосудие". Иск заявлен о взыскании с Wartsila Solutions 4 052 700 евро. Причины финансовых претензий областного судозавода в материалах дела пока не уточняются. На рассмотрении арбитражного суда Петербурга и вышестоящих инстанций уже находятся иски к Wartsila Solutions и Wartsila Oyj, поданные судостроительными предприятиями "Балтийский завод", "Северная верфь" и "Адмиралтейские верфи". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.

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суд, wartsila