Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд Санкт-Петербурга изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila - 30.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240330/isk-846891761.html
Суд Санкт-Петербурга изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila
Суд Санкт-Петербурга изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila - 30.03.2024, ПРАЙМ
Суд Санкт-Петербурга изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 6 сентября рассмотрение иска Невского судостроительно-судоремонтного завода (Ленинградская... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T17:50+0300
2024-03-30T17:50+0300
экономика
суд
wartsila
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 6 сентября рассмотрение иска Невского судостроительно-судоремонтного завода (Ленинградская область) о взыскании около 4 миллионов евро с компании Wartsila Solutions (дочерняя структура финской машиностроительной компании Wartsila Oyj), следует из материалов дела. "Принять исковое заявление от 22.03.2024... Возбудить производство по делу... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 06 сентября 2024 года в 10 час. 40 мин", – говорится в определении суда на портале "Электронное правосудие". Иск заявлен о взыскании с Wartsila Solutions 4 052 700 евро. Причины финансовых претензий областного судозавода в материалах дела пока не уточняются. На рассмотрении арбитражного суда Петербурга и вышестоящих инстанций уже находятся иски к Wartsila Solutions и Wartsila Oyj, поданные судостроительными предприятиями "Балтийский завод", "Северная верфь" и "Адмиралтейские верфи". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
https://1prime.ru/20240330/gazprom-846890901.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_178c7c47d7f36c00ba347295fe603eae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, wartsila
Экономика, суд, Wartsila
17:50 30.03.2024
 
Суд Санкт-Петербурга изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila

Суд Петербурга 6 сентября изучит иск Невского судозавода к "дочке" Wartsila на 4 млн евро

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 6 сентября рассмотрение иска Невского судостроительно-судоремонтного завода (Ленинградская область) о взыскании около 4 миллионов евро с компании Wartsila Solutions (дочерняя структура финской машиностроительной компании Wartsila Oyj), следует из материалов дела.
"Принять исковое заявление от 22.03.2024... Возбудить производство по делу... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 06 сентября 2024 года в 10 час. 40 мин", – говорится в определении суда на портале "Электронное правосудие".
Иск заявлен о взыскании с Wartsila Solutions 4 052 700 евро. Причины финансовых претензий областного судозавода в материалах дела пока не уточняются.
На рассмотрении арбитражного суда Петербурга и вышестоящих инстанций уже находятся иски к Wartsila Solutions и Wartsila Oyj, поданные судостроительными предприятиями "Балтийский завод", "Северная верфь" и "Адмиралтейские верфи".
Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
"Газпром" просит суд запретить "дочке" OMV спор в международном арбитраже
17:25
 
ЭкономикасудWartsila
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала