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"Объединенные кондитеры" могут купить какао у Перу, сообщил посол Родригес
"Объединенные кондитеры" могут купить какао у Перу, сообщил посол Родригес - 30.03.2024, ПРАЙМ
"Объединенные кондитеры" могут купить какао у Перу, сообщил посол Родригес
Холдинг "Объединенные кондитеры", объединяющий в числе прочих предприятия "Красный Октябрь" и "Рот Фронт", планирует закупить почти 7 тысяч тонн какао у Перу в... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T09:26+0300
2024-03-30T09:26+0300
2024-03-30T09:26+0300
экономика
какао
"объединенные кондитеры"
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Холдинг "Объединенные кондитеры", объединяющий в числе прочих предприятия "Красный Октябрь" и "Рот Фронт", планирует закупить почти 7 тысяч тонн какао у Перу в этом году, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Перу заинтересована в увеличении экспорта этого продукта на российский рынок. Один из главных кондитерских холдингов Восточной Европы и лидер российского рынка "Объединенные кондитеры" намерен приобрести 6800 тонн какао у десяти компаний в регионах Сан Мартин и Мадре де Дьос. Покупка должна произойти в 2024 году", - сказал он в интервью агентству. Российская компания действует без всяких посредников и покупает какао напрямую у производителей, уточнил дипломат. "Объединенные кондитеры" - российский холдинг, объединяющий 16 предприятий, в число которых входят знаменитые "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн "Бабаевский", "Рот Фронт". Фабрики производят более 3,5 тысячи наименований кондитерских изделий, объемы производства составляют свыше 360 тысяч тонн в год. В ассортименте холдинга - известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.
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какао, "объединенные кондитеры"
Экономика, какао, "Объединенные кондитеры"
"Объединенные кондитеры" могут купить какао у Перу, сообщил посол Родригес
Посол Родригес: "Объединенные кондитеры" планируют закупить какао у Перу в этом году
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Холдинг "Объединенные кондитеры", объединяющий в числе прочих предприятия "Красный Октябрь" и "Рот Фронт", планирует закупить почти 7 тысяч тонн какао у Перу в этом году, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.
"Перу заинтересована в увеличении экспорта этого продукта на российский рынок. Один из главных кондитерских холдингов Восточной Европы и лидер российского рынка "Объединенные кондитеры" намерен приобрести 6800 тонн какао у десяти компаний в регионах Сан Мартин и Мадре де Дьос. Покупка должна произойти в 2024 году", - сказал он в интервью агентству.
Российская компания действует без всяких посредников и покупает какао напрямую у производителей, уточнил дипломат.
"Объединенные кондитеры" - российский холдинг, объединяющий 16 предприятий, в число которых входят знаменитые "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн "Бабаевский", "Рот Фронт". Фабрики производят более 3,5 тысячи наименований кондитерских изделий, объемы производства составляют свыше 360 тысяч тонн в год. В ассортименте холдинга - известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10:00 мск.
Борюссель обвинили в рекордно высоких ценах на какао-бобы