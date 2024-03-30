https://1prime.ru/20240330/koshelek-846881065.html

РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе"

РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ

РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе"

Агентство РИА Новости сообщило, что нашло криптокошелек, который мог быть использован заказчиком (организатором) и исполнителями теракта в "Крокус сити холле"... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T08:33+0300

2024-03-30T08:33+0300

2024-03-30T09:11+0300

происшествия

крокус сити холл

криптокошельки

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Агентство РИА Новости сообщило, что нашло криптокошелек, который мог быть использован заказчиком (организатором) и исполнителями теракта в "Крокус сити холле". Отмечается, что через него прошла сумма, равная половине обещанной террористам за атаку на концертный зал. Адрес на кошелек размещался в Telegram-канале, связанном с "Голосом Хорасана" (афганское крыло запрещенного в России Исламского государства*), Изучив доступные в сети данные переводов, РИА Новости выяснило, что адрес кошелька на платформе Tronscan впервые появился 12 марта в посте одного из Telegram-каналов экстремистской направленности. По данным агентства, администратором канала является человек с ником Mavlavi_56, который ведет и другой Telegram-канал – "Голос Хорасана". Кошелек стал активным на следующий день, 13 марта, в качестве первого перевода туда поступили токены на сумму в 2,19 доллара, сообщает РИА Новости. Источник ранее рассказал агентству, что уже удаленный канал "Голос Хорасана" применялся для вербовки исполнителей теракта в "Крокусе". При этом в тот же день руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, говоря о другом деле, сообщила, что вербовка террористов, напавших на "Крокус", велась "эмиссарами террористической организации ИГИЛ" через группу в Telegram, но конкретный канал не назвала. Отмечается, что являвшийся администратором канала "Голос Хорасана" Mavlavi_56 в другом своем Telegram-канале три раза до совершения теракта (18 марта и дважды 20 марта) опубликовал пост с заголовком "СБОР средств на помощь пленным семьям и детям – Муджахидов - Мухаджиров" (орфография и пунктуация оригинала — ред.) с указанием адреса того самого кошелька на платформе Tronscan. Аналогичная запись размещалась под фото в аккаунте того же человека в Instagram**. После 20 марта сбор средств не объявлялся, сообщает РИА Новости. Также отмечается, что в день теракта, 22 марта, в 17:24 по московскому времени в указанном выше Telegram-канале появилась ссылка на проповедь "Голоса Хорасана", а под ней небольшая фотография боевика с закрытым лицом и пулеметом на плече. В кошельке на платформе Tronscan в эту дату наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены на 2525 долларов. Всего было по четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1100 долларов. Первый транш в 325 долларов (возможно, является авансом) перевели около 10-10:30 утра 22 марта. Последние три перевода на общую сумму в 2200 долларов пришли и ушли из кошелька в период с 21:30 до 22:30, то есть примерно через один-два часа после появления первых сообщений о теракте. Приходившие в кошелек суммы практически сразу из него уходили. В связи с этим РИА Новости предположило, что данный кошелек применялся в качестве "посредника" для перевода денег между счетами, вероятно, заказчиков или организаторов с одной стороны и исполнителей теракта — с другой. Средства на данный кошелек и с него шли не напрямую, а через аккаунты с большим объемом транзакций, предположительно, одну из криптобирж, сообщает агентство. РИА Новости подсчитало, что по курсу валют последних дней, сумма в 2525 долларов составляет около 232 тысяч рублей. При этом арестованный по подозрению в теракте Фаридун Шамсиддин ранее заявил, что за совершение преступления ему было обещано полмиллиона рублей, но на карту перевели только половину. Агентство отмечает, что после дня теракта переводы с данного криптокошелька и на него больше не производились. По данным РИА Новости, в том же Telegram-канале 29 февраля при сборе средств на другие цели фигурировала карта, номер которой начинается с 4100. Идентификационный номер эмитента свидетельствует, что карта была выпущена в США и если попытаться ввести ее номер для перевода из приложения российского банка, появится следующее предупреждение: "Страна выпуска карты – США. Перевод на эту карту недоступен", сообщает агентство. РИА Новости отмечает, что ник Mavlavi не впервые появляется в историях, связанных с терроризмом. Например, он фигурирует в июне 2022 года в публикации Института Гарримана (при Колумбийском университете в Нью-Йорке) под названием "Сеть таджикского ИГ* собирает средства в России", в которой говорилось, что администратором Telegram-канала "Преданность и верность" на таджикском языке, а также админом канала "Голос Хорасана" является человек с ником Mavlavi55. В настоящее время пользователей с никами Mavlavi_56 и Mavlavi55 в Telegram не существует. РАИ Новости выяснило, что сейчас соответствующий Telegram-канал, который принадлежал таджикскому крылу запрещенной ИГ*, управляемому из Афганистана, удален. Причина, по которой это произошло, источнику неизвестна. Корреспонденты агентства удостоверились, что этот канал не открывается ни из России, ни из Таджикистана. * ИГИЛ (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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крокус сити холл, криптокошельки