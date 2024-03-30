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Бастрыкину доложили о ходе следствия по теракту в "Крокусе"
Бастрыкину доложили о ходе следствия по теракту в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ
Бастрыкину доложили о ходе следствия по теракту в "Крокусе"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает СК РФ. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T18:30+0300
2024-03-30T18:30+0300
2024-03-30T18:30+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
ск рф
александр бастрыкин
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает СК РФ. "На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта", — говорится в сообщении. Отмечается, что следователи работают с потерпевшими, чтобы получить показания об обстоятельствах преступления. Также, как сообщает СК РФ, продолжаются генетические экспертизы по установлению личностей остальных погибших. "Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков", — говорится в Telegram-канале ведомства.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.
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россия, крокус сити холл, ск рф, александр бастрыкин
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, СК РФ, Александр Бастрыкин
Бастрыкину доложили о ходе следствия по теракту в "Крокусе"
СК РФ: идентифицированы 134 погибших в ходе теракта в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает СК РФ.
"На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи работают с потерпевшими, чтобы получить показания об обстоятельствах преступления. Также, как сообщает СК РФ, продолжаются генетические экспертизы по установлению личностей остальных погибших.
"Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.