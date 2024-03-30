https://1prime.ru/20240330/krokus-846892499.html

Бастрыкину доложили о ходе следствия по теракту в "Крокусе"

Бастрыкину доложили о ходе следствия по теракту в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ

Бастрыкину доложили о ходе следствия по теракту в "Крокусе"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает СК РФ. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T18:30+0300

2024-03-30T18:30+0300

2024-03-30T18:30+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

ск рф

александр бастрыкин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628607_0:279:2349:1600_1920x0_80_0_0_c74fb0d35bd4b01d3f15286cc0e3ceb5.jpg

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает СК РФ. "На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта", — говорится в сообщении. Отмечается, что следователи работают с потерпевшими, чтобы получить показания об обстоятельствах преступления. Также, как сообщает СК РФ, продолжаются генетические экспертизы по установлению личностей остальных погибших. "Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков", — говорится в Telegram-канале ведомства.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.

https://1prime.ru/20240330/usmeshka-846885879.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, ск рф, александр бастрыкин