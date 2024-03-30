https://1prime.ru/20240330/krokus-846893946.html

Оркестр под управлением Гергиева начал концерт у "Крокус Сити Холла"

Оркестр под управлением Гергиева начал концерт у "Крокус Сити Холла" - 30.03.2024, ПРАЙМ

Оркестр под управлением Гергиева начал концерт у "Крокус Сити Холла"

Оркестр под управлением дирижера, генерального директора Большого театра Валерия Гергиева начал концерт у стен концертного зала "Крокус Сити Холл" в... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T20:12+0300

2024-03-30T20:12+0300

2024-03-30T20:17+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

концерты

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1e/846893796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6781518ad7ea325031d4e94082c3f056.jpg

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Оркестр под управлением дирижера, генерального директора Большого театра Валерия Гергиева начал концерт у стен концертного зала "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Оркестр исполнит отрывки из балета "Ромео и Джульетта" композитора Сергея Прокофьева. Концерт проходит на девятый день трагедии. Перед ним была объявлена минута молчания. На протяжении всего дня к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтить память погибших сегодня приходили не только рядовые граждане, но и представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций. На стены здания выведена проекция — журавли, которые вылетают из крокусов. Днем в небо запустили белые воздушные шары, а пришедшим раздавали бумажных журавлей. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

https://1prime.ru/20240330/krokus-846892499.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Минута молчания в память о погибших в теракте перед выступлением оркестра у "Крокус Сити Холла" Минута молчания в память о погибших в теракте объявлена перед выступлением симфонического оркестра у "Крокус сити холла" 2024-03-30T20:12+0300 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, концерты, теракт