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СМИ предупредили о мировом кризисе перепроизводства редкоземельных металлов - 30.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ предупредили о мировом кризисе перепроизводства редкоземельных металлов
СМИ предупредили о мировом кризисе перепроизводства редкоземельных металлов - 30.03.2024, ПРАЙМ
СМИ предупредили о мировом кризисе перепроизводства редкоземельных металлов
Мировая добыча редкоземельных металлов продолжает уверенно расти, в прошлом году достигнув, по данным геологической службы США, 353 тысяч тонн. По мнению... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T08:10+0300
2024-03-30T08:10+0300
экономика
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мировая добыча редкоземельных металлов продолжает уверенно расти, в прошлом году достигнув, по данным геологической службы США, 353 тысяч тонн. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, об их избытке на глобальном рынке речи пока не идет: они все еще активно используются в производстве электромобилей, смартфонов и вооружения, однако в перспективе 5-10 лет кризис перепроизводства вполне возможен. Крупнейшим игроком на рынке редкоземельных металлов является Китай. По данным геологической службы США, в прошлом году на него пришлось 68% всей мировой добычи. При этом его доля в прошлом году вернулась к снижению после резкого скачка в 2022 году до 70%. Также заметную роль на этом рынке играют сами США (12%) и Мьянма (11%). У России - 1%. Лидерство по добыче Китаю обеспечивает первенство по запасам - на Поднебесную приходится 38% скандия, тербия и остальных 17 редкоземельных элементов. Мировые запасы, по данным ведомства, составляют 110 миллионов тонн, у России из них - 9%. Из них делают аккумуляторы и магниты для электромобилей и гибридных автомобилей, а еще магниты для ветрогенераторов. Также они используются в электронных устройствах, например, в смартфонах. Еще одно важное направление их применения – производство оружия. Это, по словам экспертов, и обеспечивает на них достаточно высокий спрос. "Пока речи о переизбытке этих металлов в мире не идет. Наоборот, многие страны думают, как сократить зависимость в этом вопросе от Китая", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По ее словам, рост объемов добычи редкоземельных металлов может также косвенно указывать на то, что Китай наращивает свой оборонный потенциал. Доминирование Китая на рынке создает существенную угрозу, в первую очередь для США и ЕС, делает позицию Китая на этом рынке рычагом политического давления, соглашается начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "В ближайшие годы вряд ли стоит ожидать разрушения китайского доминирования на рынке редкоземельных металлов. Однако уже в среднесрочной перспективе, через 5-10 лет, может произойти перелом, способный вызвать кризис перепроизводства редкоземельных металлов", - полагает эксперт.
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редкоземельные элементы
Экономика, редкоземельные элементы
08:10 30.03.2024
 
СМИ предупредили о мировом кризисе перепроизводства редкоземельных металлов

РИА Новости: кризис перепроизводства редкоземельных металлов возможен через 5-10 лет

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкХакасский алюминиевый завод
Хакасский алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мировая добыча редкоземельных металлов продолжает уверенно расти, в прошлом году достигнув, по данным геологической службы США, 353 тысяч тонн. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, об их избытке на глобальном рынке речи пока не идет: они все еще активно используются в производстве электромобилей, смартфонов и вооружения, однако в перспективе 5-10 лет кризис перепроизводства вполне возможен.
Крупнейшим игроком на рынке редкоземельных металлов является Китай. По данным геологической службы США, в прошлом году на него пришлось 68% всей мировой добычи. При этом его доля в прошлом году вернулась к снижению после резкого скачка в 2022 году до 70%. Также заметную роль на этом рынке играют сами США (12%) и Мьянма (11%). У России - 1%. Лидерство по добыче Китаю обеспечивает первенство по запасам - на Поднебесную приходится 38% скандия, тербия и остальных 17 редкоземельных элементов. Мировые запасы, по данным ведомства, составляют 110 миллионов тонн, у России из них - 9%.
Из них делают аккумуляторы и магниты для электромобилей и гибридных автомобилей, а еще магниты для ветрогенераторов. Также они используются в электронных устройствах, например, в смартфонах. Еще одно важное направление их применения – производство оружия. Это, по словам экспертов, и обеспечивает на них достаточно высокий спрос.
"Пока речи о переизбытке этих металлов в мире не идет. Наоборот, многие страны думают, как сократить зависимость в этом вопросе от Китая", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По ее словам, рост объемов добычи редкоземельных металлов может также косвенно указывать на то, что Китай наращивает свой оборонный потенциал.
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Доминирование Китая на рынке создает существенную угрозу, в первую очередь для США и ЕС, делает позицию Китая на этом рынке рычагом политического давления, соглашается начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"В ближайшие годы вряд ли стоит ожидать разрушения китайского доминирования на рынке редкоземельных металлов. Однако уже в среднесрочной перспективе, через 5-10 лет, может произойти перелом, способный вызвать кризис перепроизводства редкоземельных металлов", - полагает эксперт.
 
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