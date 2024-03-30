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США и Китай сократили экспорт микрочипов до минимума, сообщили СМИ - 30.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240330/mikrochipy-846883159.html
США и Китай сократили экспорт микрочипов до минимума, сообщили СМИ
США и Китай сократили экспорт микрочипов до минимума, сообщили СМИ - 30.03.2024, ПРАЙМ
США и Китай сократили экспорт микрочипов до минимума, сообщили СМИ
Экспорт микрочипов Китаем и США по итогам 2023 года упал до минимумов с 2020 и с 2019 года соответственно, выяснило РИА Новости на основании данных платформы... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T10:25+0300
2024-03-30T10:25+0300
экономика
сша
китай
микрочипы
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Экспорт микрочипов Китаем и США по итогам 2023 года упал до минимумов с 2020 и с 2019 года соответственно, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade; причиной такой динамики могли стать торговая война двух стран, а также низкий спрос на чипы в прошлом году, прокомментировал агентству руководитель центра по международным акциям "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. Так, согласно данным платформы ООН Comtrade, которые изучило агентство, экспорт микрочипов Китаем по итогам 2023 года сократился до минимума с 2020 года и составил 136,34 миллиарда долларов в денежном выражении. Упал он и у США - до минимальных с 2019 года значений, составив 43,56 миллиарда долларов. Также сократился и импорт чипов у двух стран: у Китая до минимумов с 2019 года, до 350,14 миллиарда долларов, а у США - до минимумов с 2020 года, до 36,1 миллиарда долларов. "Падение экспорта и импорта чипов в Китае может быть связано с ограничениями со стороны США - торговая война США и Китая особенно остро стоит в индустрии чипов, так как США ограничивает экспорт чипов последнего поколения (самых дорогих чипов на рынке) в Китай. В частности, ограничения касаются чипов последнего поколения от NVIDIA", - объяснил Дахтлер. Эксперт также отметил, что при рассмотрении снижающихся экспорта и импорта стоит учитывать цикличность рынка чипов. Так, в прошлом году был очень слабый спрос на чипы для персональных компьютеров и очень слабый спрос на чипы памяти (DRAM и NAND). "Это было видно по результатам Intel (крупнейший производитель центральных процессоров для ПК) и по результатам Micron, Western Digital и Seagate (одни из крупнейших производителей чипов DRAM, NAND и жестких дисков (HDD). Поэтому показатели экспорта-импорта в США и Китае могли падать", - обратил внимание Дахтлер. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшей "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства "передовых" микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
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сша, китай, микрочипы
Экономика, США, КИТАЙ, микрочипы
10:25 30.03.2024
 
США и Китай сократили экспорт микрочипов до минимума, сообщили СМИ

РИА Новости: США и Китай сократили экспорт микрочипов до минимума за несколько лет

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМикросхема
Микросхема - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Экспорт микрочипов Китаем и США по итогам 2023 года упал до минимумов с 2020 и с 2019 года соответственно, выяснило РИА Новости на основании данных платформы ООН Comtrade; причиной такой динамики могли стать торговая война двух стран, а также низкий спрос на чипы в прошлом году, прокомментировал агентству руководитель центра по международным акциям "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.
Так, согласно данным платформы ООН Comtrade, которые изучило агентство, экспорт микрочипов Китаем по итогам 2023 года сократился до минимума с 2020 года и составил 136,34 миллиарда долларов в денежном выражении. Упал он и у США - до минимальных с 2019 года значений, составив 43,56 миллиарда долларов. Также сократился и импорт чипов у двух стран: у Китая до минимумов с 2019 года, до 350,14 миллиарда долларов, а у США - до минимумов с 2020 года, до 36,1 миллиарда долларов.
"Падение экспорта и импорта чипов в Китае может быть связано с ограничениями со стороны США - торговая война США и Китая особенно остро стоит в индустрии чипов, так как США ограничивает экспорт чипов последнего поколения (самых дорогих чипов на рынке) в Китай. В частности, ограничения касаются чипов последнего поколения от NVIDIA", - объяснил Дахтлер.
Эксперт также отметил, что при рассмотрении снижающихся экспорта и импорта стоит учитывать цикличность рынка чипов. Так, в прошлом году был очень слабый спрос на чипы для персональных компьютеров и очень слабый спрос на чипы памяти (DRAM и NAND).
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"Это было видно по результатам Intel (крупнейший производитель центральных процессоров для ПК) и по результатам Micron, Western Digital и Seagate (одни из крупнейших производителей чипов DRAM, NAND и жестких дисков (HDD). Поэтому показатели экспорта-импорта в США и Китае могли падать", - обратил внимание Дахтлер.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшей "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений.
В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства "передовых" микросхем компаниям, расположенным в Китае. Годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Эти правила изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.
 
ЭкономикаСШАКИТАЙмикрочипы
 
 
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