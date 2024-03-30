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В Армении банки прекратят обслуживание карт "Мир"

В Армении банки прекратят обслуживание карт "Мир" - 30.03.2024, ПРАЙМ

В Армении банки прекратят обслуживание карт "Мир"

Банки Армении прекратят 30 марта обслуживать карты "Мир", сообщили в платежной системе республики ArCa. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T05:28+0300

2024-03-30T05:28+0300

2024-03-30T05:28+0300

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ЕРЕВАН, 30 мар - ПРАЙМ. Банки Армении прекратят 30 марта обслуживать карты "Мир", сообщили в платежной системе республики ArCa. Ранее, 19 марта, Национальная система платежных карт (НСПК) - оператор платежной системы "Мир" - получила официальное уведомление от армянской платежной системы, что с 30 марта 2024 года банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир"․ С российскими картами в республике продолжит работать банк "ВТБ Армения", обслуживающий карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме․ Держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему остаются доступны ключевые сервисы в инфраструктуре "ВТБ Армения":. К ним относятся снятие наличных денег в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Кроме того, по картам "ВТБ Армения" доступны переводы, в том числе трансграничные. В республике работают 53 отделения ВТБ, 22 из них Ереване. Также клиентам доступно более 190 банкоматов по всей стране, подчеркнули в НСПК. В союзе банков Армении сообщили, что решение о прекращении обслуживания карт "Мир" было принято из-за риска вторичных санкций, которые возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир". ЦБ Армении уточнил, что коммерческие банки в республике самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, при этом они исходят из собственной стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями. Регулятор напомнил, что наряду с этим коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать клиентов в случае изменения условий их обслуживания. В НСПК заверили, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других стран принимают самостоятельно. Отмечалось, что работа с дружественными странами по приему карт "Мир" в их инфраструктуре продолжается. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сложившуюся ситуацию, отметила, что российская сторона видела сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении, они требуют дополнительного уточнения. В настоящее время этим занимаются профильные ведомства и правительство в целом.

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армения, россия, санкции против рф