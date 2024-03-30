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Молдавская оппозиция договорилась о помощи производителю с выходом рынок РФ

Молдавская оппозиция договорилась о помощи производителю с выходом рынок РФ - 30.03.2024, ПРАЙМ

Молдавская оппозиция договорилась о помощи производителю с выходом рынок РФ

Молдавская оппозиция договорилась о помощи производителям с выходом на российский рынок, заявил РИА Новости один из лидеров политформирования Александр... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T21:04+0300

2024-03-30T21:04+0300

2024-03-30T21:04+0300

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торговля

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КИШИНЕВ, 30 мар — ПРАЙМ. Молдавская оппозиция договорилась о помощи производителям с выходом на российский рынок, заявил РИА Новости один из лидеров политформирования Александр Суходольский. "Мы все понимаем, что Россия — традиционный рынок сбыта для молдавских производителей, и огромные объемы поставок всегда прежде совершались именно в РФ. Сейчас эта ситуация кардинально изменилась, поэтому мы договорились об открытости диалога и в ближайшее время проработки списка наших молдавских предприятий на доступ на российский рынок", — заявил Суходольский, подводя итоги визита. По его словам, также с российской стороной обсудили и вопрос таможенных пошлин. Стороны пришли к соглашению, что молдавским производителям необходим ряд послаблений для восстановления конкурентоспособности на рынке. Суходольский также подчеркнул, что осознает риски, которые исходят от властей республики. "Местные власти сделают все возможное для того, чтобы этого не произошло. Это касается санитарного контроля и многих других возможных препятствий, которые они могут создать. Но мы будем со своей стороны оказывать поддержку нашим сельхозпроизводителям и в консультативной, и в практической форме для того, чтобы мы смогли быть полезными нашему бизнесу", — отметил он. В рамках визита в Москву делегации молдавской партии "Возрождение", начавшегося с 26 марта, был проведен ряд встреч, делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств–участников СНГ. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране, добавив, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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молдавия, торговля, оппозиция, россия