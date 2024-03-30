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В военном комитете НАТО не усмотрели признаков желания России напасть

В военном комитете НАТО не усмотрели признаков желания России напасть - 30.03.2024, ПРАЙМ

В военном комитете НАТО не усмотрели признаков желания России напасть

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует совершить нападение на какую-либо страну,... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T08:17+0300

2024-03-30T08:17+0300

2024-03-30T08:18+0300

нато

россия

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует совершить нападение на какую-либо страну, входящую в Североатлантический альянс. Его слова приводит газета Baltic Times.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства подчеркнул, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой - это нужно им, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну-члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза", - подчеркнул Бауэр.Он уточнил, что применение пятой статьи устава альянса о коллективной обороне возможно только, если совершено прямое нападение на страну-участницу. По мнению Бауэра, "амбиции России выходят за пределы Украины". "Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен быть более подготовлен", - сказал он. На Западе все чаще в последнее время озвучиваются идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Также в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, однако это должно происходить на равноправной основе, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию континента.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась. После начала СВО в альянс вступили Швеция и Финляндия, до этого десятилетиями сохранявшие нейтралитет.

https://1prime.ru/20240329/obostrenije-846837963.html

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нато, россия