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В военном комитете НАТО не усмотрели признаков желания России напасть - 30.03.2024, ПРАЙМ
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В военном комитете НАТО не усмотрели признаков желания России напасть
В военном комитете НАТО не усмотрели признаков желания России напасть - 30.03.2024, ПРАЙМ
В военном комитете НАТО не усмотрели признаков желания России напасть
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует совершить нападение на какую-либо страну,... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T08:17+0300
2024-03-30T08:18+0300
нато
россия
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует совершить нападение на какую-либо страну, входящую в Североатлантический альянс. Его слова приводит газета Baltic Times.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства подчеркнул, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой - это нужно им, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну-члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза", - подчеркнул Бауэр.Он уточнил, что применение пятой статьи устава альянса о коллективной обороне возможно только, если совершено прямое нападение на страну-участницу. По мнению Бауэра, "амбиции России выходят за пределы Украины". "Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен быть более подготовлен", - сказал он. На Западе все чаще в последнее время озвучиваются идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Также в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, однако это должно происходить на равноправной основе, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию континента.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась. После начала СВО в альянс вступили Швеция и Финляндия, до этого десятилетиями сохранявшие нейтралитет.
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нато, россия
НАТО, РОССИЯ
08:17 30.03.2024 (обновлено: 08:18 30.03.2024)
 
В военном комитете НАТО не усмотрели признаков желания России напасть

Глава военного комитета НАТО: нет признаков, что Россия хочет напасть на члена альянса

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует совершить нападение на какую-либо страну, входящую в Североатлантический альянс. Его слова приводит газета Baltic Times.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства подчеркнул, что политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой - это нужно им, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну-члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза", - подчеркнул Бауэр.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
Вчера, 09:52
Он уточнил, что применение пятой статьи устава альянса о коллективной обороне возможно только, если совершено прямое нападение на страну-участницу.
По мнению Бауэра, "амбиции России выходят за пределы Украины". "Мы это знаем, поэтому альянс в целом должен быть более подготовлен", - сказал он.
На Западе все чаще в последнее время озвучиваются идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Также в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, однако это должно происходить на равноправной основе, при этом Западу надлежит отказаться от курса на милитаризацию континента.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась. После начала СВО в альянс вступили Швеция и Финляндия, до этого десятилетиями сохранявшие нейтралитет.
 
НАТОРОССИЯ
 
 
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