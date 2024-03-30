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В "Норникеле" сообщили об отказах иностранных банков работать с компанией - 30.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240330/nornikel-846891619.html
В "Норникеле" сообщили об отказах иностранных банков работать с компанией
В "Норникеле" сообщили об отказах иностранных банков работать с компанией - 30.03.2024, ПРАЙМ
В "Норникеле" сообщили об отказах иностранных банков работать с компанией
Ряд зарубежных банков отказывается принимать и переводить денежные средства за продукцию "Норникеля". Об это рассказал в интервью Reuters вице-президент... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T17:46+0300
2024-03-30T17:46+0300
экономика
норникель
банки
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ряд зарубежных банков отказывается принимать и переводить денежные средства за продукцию "Норникеля". Об это рассказал в интервью Reuters вице-президент компании Антон Берлин.После публикации материала Reuters Берлин пояснил РБК, что в нем говорится об отдельных банках. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Норникель", несмотря на некоторые затруднения, продолжает работу с потребителями", — отметил Берлин.При этом он добавил, что ряд клиентов в ЕС также отказывается приобретать продукцию "Норникеля" и в качестве примера привел финское предприятие Harjavalta, которое занимается выпуском никеля и кобальта для аккумуляторных батарей для электромобилей.По словам Берлина "Норникель" перестраивает свою систему продаж."В таких условиях главная цель — продать все, что мы производим", — подчеркнул он.Вице-президент "Норникеля" добавил, что в условиях международных ограничений крупнейшим рынком сбыта для компании стал Китай. По его словам, предприятие будет стремиться интегрироваться в цепочку создания стоимости, чтобы его "нельзя было вырвать из мировой экономики".
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норникель, банки
Экономика, норникель, Банки
17:46 30.03.2024
 
В "Норникеле" сообщили об отказах иностранных банков работать с компанией

"Норникель": иностранные банки отказываются обслуживать операции компании

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ряд зарубежных банков отказывается принимать и переводить денежные средства за продукцию "Норникеля". Об это рассказал в интервью Reuters вице-президент компании Антон Берлин.
После публикации материала Reuters Берлин пояснил РБК, что в нем говорится об отдельных банках.
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"Норникель", несмотря на некоторые затруднения, продолжает работу с потребителями", — отметил Берлин.
При этом он добавил, что ряд клиентов в ЕС также отказывается приобретать продукцию "Норникеля" и в качестве примера привел финское предприятие Harjavalta, которое занимается выпуском никеля и кобальта для аккумуляторных батарей для электромобилей.
По словам Берлина "Норникель" перестраивает свою систему продаж.
"В таких условиях главная цель — продать все, что мы производим", — подчеркнул он.
Вице-президент "Норникеля" добавил, что в условиях международных ограничений крупнейшим рынком сбыта для компании стал Китай. По его словам, предприятие будет стремиться интегрироваться в цепочку создания стоимости, чтобы его "нельзя было вырвать из мировой экономики".
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ЭкономиканорникельБанки
 
 
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