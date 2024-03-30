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Суд в Петербурге изучит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Суд в Петербурге изучит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV
Суд в Петербурге изучит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV - 30.03.2024, ПРАЙМ
Суд в Петербурге изучит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 16 апреля рассмотрит иск ПАО "Газпром" к австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH, являющейся... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T12:10+0300
2024-03-30T13:04+0300
экономика
суд
газпром
omv
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 16 апреля рассмотрит иск ПАО "Газпром" к австрийской компании OMV Exploration &amp; Production GmbH, являющейся дочерней структурой OMV. Это следует из материалов дела. "Принять к производству заявление (исковое заявление)... Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 16.04.2024 09.25", — говорится в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Исковые требования пока не уточняются. Иск "Газпрома" зарегистрирован 22 марта. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.
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суд, газпром, omv
Экономика, суд, Газпром, OMV
12:10 30.03.2024 (обновлено: 13:04 30.03.2024)
 
Суд в Петербурге изучит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV

Арбитраж 16 апреля рассмотрит иск "Газпрома" к OMV Exploration & Production GmbH

© fotolia.com / Sebastian Duda#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 16 апреля рассмотрит иск ПАО "Газпром" к австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH, являющейся дочерней структурой OMV. Это следует из материалов дела.
"Принять к производству заявление (исковое заявление)... Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 16.04.2024 09.25", — говорится в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Исковые требования пока не уточняются. Иск "Газпрома" зарегистрирован 22 марта.
Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.
 
ЭкономикасудГазпромOMV
 
 
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