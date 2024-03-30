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МИД надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН

МИД надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН - 30.03.2024, ПРАЙМ

МИД надеется, что ситуация с экспертами по КНДР станет уроком для ООН

Москва надеется, что ООН начнет избавляться от влияния американских кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 30.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Москва надеется, что ООН начнет избавляться от влияния американских кураторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассчитываем, что история с группой экспертов по КНДР послужит хорошим уроком, и ооновцы начнут избавляться от зависимости от своих американских кураторов", —отметила Захарова. По словам Захаровой, страны Запада, раскритиковавшие решение Москвы, "надеялись на то, что будут и дальше решать с его помощью свои собственные геополитические задачи антипхеньянской направленности". "Россия серьезно подходит к проблематике санкций СБ ООН, призванных служить поддержанию мира и стабильности. Не можем спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств. В контексте ситуации вокруг Корейского полуострова именно это и произошло", — подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что эксперты ООН "так и не смогли толком исследовать масштабы удара, который прямо или косвенно наносят по простым людям санкции СБ ООН"."Целью деятельности группы экспертов, которую нельзя назвать независимой и беспристрастной, являлось не решение вопросов поддержания международной и региональной безопасности, а компрометация Пхеньяна и дискредитация друзей КНДР", — отметила Захарова.Ранее в четверг Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, документ предлагал его продление до 30 апреля 2025 года. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, однако западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной тактики по отношению к КНДР.

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