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Увольнение советников Зеленского объяснили оптимизацией офиса

Увольнение советников Зеленского объяснили оптимизацией офиса - 30.03.2024, ПРАЙМ

Увольнение советников Зеленского объяснили оптимизацией офиса

Прошедшие недавно кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоpов. Его слова... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T17:56+0300

2024-03-30T17:56+0300

2024-03-30T17:57+0300

политика

владимир зеленский

увольнение

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Прошедшие недавно кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоpов. Его слова процитировало агентство РБК-Украина в материале на своем сайте."Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса", — сказал Никифоров и отметил, что Зеленский ждет аналогичных усилий и от других органов власти. Ранее Зеленский уволил несколько советников и помощников, в том числе Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.

https://1prime.ru/20240330/usmeshka-846885879.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, увольнение