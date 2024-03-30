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Увольнение советников Зеленского объяснили оптимизацией офиса - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Увольнение советников Зеленского объяснили оптимизацией офиса
Увольнение советников Зеленского объяснили оптимизацией офиса - 30.03.2024, ПРАЙМ
Увольнение советников Зеленского объяснили оптимизацией офиса
Прошедшие недавно кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоpов. Его слова... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T17:56+0300
2024-03-30T17:57+0300
политика
владимир зеленский
увольнение
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Прошедшие недавно кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоpов. Его слова процитировало агентство РБК-Украина в материале на своем сайте."Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса", — сказал Никифоров и отметил, что Зеленский ждет аналогичных усилий и от других органов власти. Ранее Зеленский уволил несколько советников и помощников, в том числе Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.
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владимир зеленский, увольнение
Политика, Владимир Зеленский, увольнение
17:56 30.03.2024 (обновлено: 17:57 30.03.2024)
 
Увольнение советников Зеленского объяснили оптимизацией офиса

Пресс-секретарь Зеленского объяснил увольнение некоторых его советников оптимизацией офиса

© fotolia.com / apops"Увольнение
Увольнение - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© fotolia.com / apops
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Прошедшие недавно кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоpов. Его слова процитировало агентство РБК-Украина в материале на своем сайте.
"Сегодняшнее увольнение советников и помощников Зеленского связано с оптимизацией штата офиса", — сказал Никифоров и отметил, что Зеленский ждет аналогичных усилий и от других органов власти.
Ранее Зеленский уволил несколько советников и помощников, в том числе Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.
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