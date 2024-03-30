Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России - 30.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240330/ottok-846887785.html
В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России
В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России - 30.03.2024, ПРАЙМ
В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России
После произошедшего в подмосковном Красногорске теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщила РИА Новости... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T16:06+0300
2024-03-30T16:06+0300
происшествия
крокус сити холл
таджикистан
трудовые мигранты
https://cdnn.1prime.ru/img/82396/39/823963957_0:0:360:204_1920x0_80_0_0_fea61d39c7edd768711f141181380d67.jpg
ДУШАНБЕ, 30 мар – ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном Красногорске теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщила РИА Новости замминистра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири. "После теракта наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации", — заявила она. По ее словам, от трудовых мигрантов поступает большое число звонков с жалобами на притеснения, некоторые из них растеряны. Замминистра отметила, что также поступают угрозы и оскорбления в адрес московского представительства Минтруда Таджикистана по вопросам миграции. Она подчеркнула, что все эти звонки и письма на электронную почту представительства зафиксированы. Она считает данное явление временным и призывает не поддаваться на провокационные публикации, особенно в социальных сетях. Корреспондент РИА Новости побывала в международном аэропорту Душанбе, когда приземлился рейс из московского аэропорта Внуково. Судя по выходящим пассажирам, рейс был полным, а вот улетающих этим рейсом в Москву было гораздо меньше.
https://1prime.ru/20240325/migranty-846672318.html
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82396/39/823963957_21:0:340:239_1920x0_80_0_0_55f6fd52f6aa92c3e035c6b672627488.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, таджикистан, трудовые мигранты
Происшествия, Крокус сити холл, ТАДЖИКИСТАН, Трудовые мигранты
16:06 30.03.2024
 
В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России

Минтруд Таджикистана: после теракта в "Крокусе" отмечается отток трудовых мигрантов из РФ

© Коллаж РИА НовостиСтроители
Строители - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© Коллаж РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 30 мар – ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном Красногорске теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщила РИА Новости замминистра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири.
"После теракта наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации", — заявила она.
По ее словам, от трудовых мигрантов поступает большое число звонков с жалобами на притеснения, некоторые из них растеряны. Замминистра отметила, что также поступают угрозы и оскорбления в адрес московского представительства Минтруда Таджикистана по вопросам миграции.
Она подчеркнула, что все эти звонки и письма на электронную почту представительства зафиксированы. Она считает данное явление временным и призывает не поддаваться на провокационные публикации, особенно в социальных сетях.
Корреспондент РИА Новости побывала в международном аэропорту Душанбе, когда приземлился рейс из московского аэропорта Внуково. Судя по выходящим пассажирам, рейс был полным, а вот улетающих этим рейсом в Москву было гораздо меньше.
Вид на жительство иностранного гражданина - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник
25 марта, 10:09
 
ПроисшествияКрокус сити холлТАДЖИКИСТАНТрудовые мигранты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала