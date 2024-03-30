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В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России

В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России - 30.03.2024, ПРАЙМ

В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России

После произошедшего в подмосковном Красногорске теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщила РИА Новости... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T16:06+0300

2024-03-30T16:06+0300

2024-03-30T16:06+0300

происшествия

крокус сити холл

таджикистан

трудовые мигранты

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ДУШАНБЕ, 30 мар – ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном Красногорске теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщила РИА Новости замминистра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири. "После теракта наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации", — заявила она. По ее словам, от трудовых мигрантов поступает большое число звонков с жалобами на притеснения, некоторые из них растеряны. Замминистра отметила, что также поступают угрозы и оскорбления в адрес московского представительства Минтруда Таджикистана по вопросам миграции. Она подчеркнула, что все эти звонки и письма на электронную почту представительства зафиксированы. Она считает данное явление временным и призывает не поддаваться на провокационные публикации, особенно в социальных сетях. Корреспондент РИА Новости побывала в международном аэропорту Душанбе, когда приземлился рейс из московского аэропорта Внуково. Судя по выходящим пассажирам, рейс был полным, а вот улетающих этим рейсом в Москву было гораздо меньше.

https://1prime.ru/20240325/migranty-846672318.html

таджикистан

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крокус сити холл, таджикистан, трудовые мигранты