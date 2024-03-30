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В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России
В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России - 30.03.2024, ПРАЙМ
В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России
После произошедшего в подмосковном Красногорске теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщила РИА Новости... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T16:06+0300
2024-03-30T16:06+0300
2024-03-30T16:06+0300
происшествия
крокус сити холл
таджикистан
трудовые мигранты
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ДУШАНБЕ, 30 мар – ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном Красногорске теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщила РИА Новости замминистра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири. "После теракта наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации", — заявила она. По ее словам, от трудовых мигрантов поступает большое число звонков с жалобами на притеснения, некоторые из них растеряны. Замминистра отметила, что также поступают угрозы и оскорбления в адрес московского представительства Минтруда Таджикистана по вопросам миграции. Она подчеркнула, что все эти звонки и письма на электронную почту представительства зафиксированы. Она считает данное явление временным и призывает не поддаваться на провокационные публикации, особенно в социальных сетях. Корреспондент РИА Новости побывала в международном аэропорту Душанбе, когда приземлился рейс из московского аэропорта Внуково. Судя по выходящим пассажирам, рейс был полным, а вот улетающих этим рейсом в Москву было гораздо меньше.
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крокус сити холл, таджикистан, трудовые мигранты
Происшествия, Крокус сити холл, ТАДЖИКИСТАН, Трудовые мигранты
В Таджикистане зафиксировали отток трудовых мигрантов из России
Минтруд Таджикистана: после теракта в "Крокусе" отмечается отток трудовых мигрантов из РФ
ДУШАНБЕ, 30 мар – ПРАЙМ. После произошедшего в подмосковном Красногорске теракта в "Крокус сити холле" наблюдается отток трудовых мигрантов из России. Об этом сообщила РИА Новости замминистра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири.
"После теракта наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации", — заявила она.
По ее словам, от трудовых мигрантов поступает большое число звонков с жалобами на притеснения, некоторые из них растеряны. Замминистра отметила, что также поступают угрозы и оскорбления в адрес московского представительства Минтруда Таджикистана по вопросам миграции.
Она подчеркнула, что все эти звонки и письма на электронную почту представительства зафиксированы. Она считает данное явление временным и призывает не поддаваться на провокационные публикации, особенно в социальных сетях.
Корреспондент РИА Новости побывала в международном аэропорту Душанбе, когда приземлился рейс из московского аэропорта Внуково. Судя по выходящим пассажирам, рейс был полным, а вот улетающих этим рейсом в Москву было гораздо меньше.
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник