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Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией - 30.03.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
Владимир Зеленский нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T11:09+0300
2024-03-30T11:09+0300
политика
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его высказывания о переговорах с Москвой без учета границ 1991 года.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени" и подчеркивал, что на этом вопросе следует поставить точку. Экс-премьер Украины Николай Азаров в свою очередь заявлял, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — пояснила Захарова. Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности
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владимир зеленский, мария захарова
Политика, Владимир Зеленский, Мария Захарова
11:09 30.03.2024
 
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией

Захарова: Зеленский вспомнил про переговоры, так как нервничает и у него выборы на носу

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его высказывания о переговорах с Москвой без учета границ 1991 года.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени" и подчеркивал, что на этом вопросе следует поставить точку. Экс-премьер Украины Николай Азаров в свою очередь заявлял, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
"Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — пояснила Захарова.
Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности
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