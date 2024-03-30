https://1prime.ru/20240330/peregovory-846883962.html

Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией

Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией - 30.03.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией

Владимир Зеленский нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T11:09+0300

2024-03-30T11:09+0300

2024-03-30T11:09+0300

политика

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его высказывания о переговорах с Москвой без учета границ 1991 года.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени" и подчеркивал, что на этом вопросе следует поставить точку. Экс-премьер Украины Николай Азаров в свою очередь заявлял, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?" — пояснила Захарова. Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года. Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года. Теперь же в интервью телеканалу CBS News Зеленский заявил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности

https://1prime.ru/20240330/ugrozy-846883329.html

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владимир зеленский, мария захарова