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Названо условие запуска прямых авиарейсов между Москвой и Лимой

Названо условие запуска прямых авиарейсов между Москвой и Лимой - 30.03.2024, ПРАЙМ

Названо условие запуска прямых авиарейсов между Москвой и Лимой

Запуск прямых рейсов между Москвой и перуанской столицей Лимой в первую очередь зависит от целесообразности в этом для российских авиакомпаний. Об этом РИА... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T05:55+0300

2024-03-30T05:55+0300

2024-03-30T05:55+0300

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Запуск прямых рейсов между Москвой и перуанской столицей Лимой в первую очередь зависит от целесообразности в этом для российских авиакомпаний. Об этом РИА Новости заявил посол республики Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Это зависит от компаний, а не от правительств, которые отвечают за предоставление соответствующих разрешений и условий. Надо будет посмотреть, целесообразно ли это в настоящее время для российских авиакомпаний и смогут ли они выполнять эти рейсы без особых трудностей", - отметил дипломат. По его словам, конце 2021 года две российские авиалинии были заинтересованы в запуске рейсов из Москвы в Лиму и еще одному - через Доминиканскую республику в Перу."Но эта идея не была реализована не из-за позиции Перу, потому что с нашей стороны было много энтузиазма по этой теме, а из-за проблем с логистикой, которые возникли в результате введенных санкций и влияют на передвижение самолетов. Это единственная причина, по которой эта идея не была реализована. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на возникшие проблемы с логистикой, число российских туристов, которые едут в Перу, возвращается к уровню, который был до пандемии", - сказал он. Перу в прошлом году посетили свыше семи тысяч российских туристов, что почти вчетверо больше, чем в 2020 году, в разгар коронавируса, сообщил посол. "Если такая тенденция будет сохраняться, то вполне возможно, что в 2024 году мы вернемся к уровню 2019 года и сохраним тенденцию к росту", - подчеркнул посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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перу, россия, авиакомпании, туризм