https://1prime.ru/20240330/poligon-846883555.html

СМИ: Украина была главным полигоном для испытаний вызывающего рак препарата

СМИ: Украина была главным полигоном для испытаний вызывающего рак препарата - 30.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Украина была главным полигоном для испытаний вызывающего рак препарата

Украина являлась одним из главных государств-"полигонов", где при поддержке местных властей в интересах фармкомпаний Запада проводились испытания препарата,... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T10:43+0300

2024-03-30T10:43+0300

2024-03-30T10:43+0300

украина

фармацевтика

рак

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МАРИУПОЛЬ, 30 мар - ПРАЙМ. Украина являлась одним из главных государств-"полигонов", где при поддержке местных властей в интересах фармкомпаний Запада проводились испытания препарата, потенциально способного вызвать различные формы рака, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Данные документы были обнаружены в подвале мариупольской больницы №7 при ее восстановлении. Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита — препарата подавляющего действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и его применение создавало возможность развития разных форм рака, в том числе лимфатической и кроветворной систем, а также кожи. Согласно документам, производителем препарата SB4 являлись фирмы Biogen Idec Denmark manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсировала исследования южнокорейская Samsung Bioepis. В числе обнаруженных документов есть заявка компании "Квинтайлс Украина" (Quintiles Ukraine) на одобрение государственным экспертным центром Минздрава Украины и комиссии по вопросам этики при лечебно-профилактическом заведении о проведении клинических испытаний препарата SB4. "Квинтайлс Украина" была в свое время создана как подразделение американской аутсорсинговой фармкомпании Quintiles Transnational. В заявке, подписанной в феврале 2013 года, указано, что на тот момент на Украине планировалось испытывать препарат на 152 пациентах (в дальнейшем это число увеличилось до 180), а всего в мире – на почти 500 пациентах. Согласно периодическому дайджеста проекта SB4-G31-RA по испытанию препарата SB4, на ноябрь 2013 года для исследований было отобрано 777 пациентов, из них 285 – в Польше, 143 – на Украине, в Чехии (108), Болгарии (77), Литве (60), Республике Корея (37), Мексике (34), Венгрии (17), Колумбии (14) и Великобритании (2). Найденные в мариупольской больнице №7 документы были составлены в период с 2008 по 2016 годы. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий, причем исследования ставились и на младенцах в возрасте до года. В целом в документах также упоминаются и такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды). Кроме того, на месте были найдены коробки, в которых находилось много готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США. Также были обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited.

https://1prime.ru/20240329/ukraina-846874262.html

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украина, фармацевтика, рак