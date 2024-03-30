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Министр экономики Германии объяснил, зачем Берлин помогает Киеву

Министр экономики Германии объяснил, зачем Берлин помогает Киеву - 30.03.2024, ПРАЙМ

Министр экономики Германии объяснил, зачем Берлин помогает Киеву

Берлин защищает Киев в своих собственных и европейских интересах, при этом на "быстрое и хорошее" разрешение конфликта, вероятно, рассчитывать не приходится,... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T11:50+0300

2024-03-30T11:50+0300

2024-03-30T11:50+0300

политика

германия

поддержка украины

роберт хабек

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Берлин защищает Киев в своих собственных и европейских интересах, при этом на "быстрое и хорошее" разрешение конфликта, вероятно, рассчитывать не приходится, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. "Мы поддерживаем Украину не только из солидарности и сочувствия, но и в интересах Германии и Европы. Мы стремимся к миру, да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет быстрого и хорошего конца", — сказал он в своем видеообращении, опубликованном на странице Министерства экономики и защиты окружающей среды в соцсети X. Хабек отметил, что и сейчас выступает за дальнейшую поддержку Киева и продолжение поставок ему военной техники. "Мы, особенно члены правительства, должны постоянно сталкиваться... с вопросом, когда может быть пересечена черта, которая фактически втянет Германию в войну", — заявил он. Министр призвал усиливать обороноспособность ЕС и НАТО, чтобы на них "не осмелились напасть". По его словам, обороноспособность является необходимостью этого времени и важная политическая задача. "Это трудновыполнимое требование, я знаю, но необходимое", — заключил он. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240330/mogily-846882963.html

германия

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германия, поддержка украины, роберт хабек