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Министр экономики Германии объяснил, зачем Берлин помогает Киеву
Министр экономики Германии объяснил, зачем Берлин помогает Киеву - 30.03.2024, ПРАЙМ
Министр экономики Германии объяснил, зачем Берлин помогает Киеву
Берлин защищает Киев в своих собственных и европейских интересах, при этом на "быстрое и хорошее" разрешение конфликта, вероятно, рассчитывать не приходится,... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T11:50+0300
2024-03-30T11:50+0300
2024-03-30T11:50+0300
политика
германия
поддержка украины
роберт хабек
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Берлин защищает Киев в своих собственных и европейских интересах, при этом на "быстрое и хорошее" разрешение конфликта, вероятно, рассчитывать не приходится, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. "Мы поддерживаем Украину не только из солидарности и сочувствия, но и в интересах Германии и Европы. Мы стремимся к миру, да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет быстрого и хорошего конца", — сказал он в своем видеообращении, опубликованном на странице Министерства экономики и защиты окружающей среды в соцсети X. Хабек отметил, что и сейчас выступает за дальнейшую поддержку Киева и продолжение поставок ему военной техники. "Мы, особенно члены правительства, должны постоянно сталкиваться... с вопросом, когда может быть пересечена черта, которая фактически втянет Германию в войну", — заявил он. Министр призвал усиливать обороноспособность ЕС и НАТО, чтобы на них "не осмелились напасть". По его словам, обороноспособность является необходимостью этого времени и важная политическая задача. "Это трудновыполнимое требование, я знаю, но необходимое", — заключил он. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, поддержка украины, роберт хабек
Политика, ГЕРМАНИЯ, поддержка Украины, Роберт Хабек
Министр экономики Германии объяснил, зачем Берлин помогает Киеву
Министр экономики ФРГ: Германия защищает Украину в своих и европейских интересах
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Берлин защищает Киев в своих собственных и европейских интересах, при этом на "быстрое и хорошее" разрешение конфликта, вероятно, рассчитывать не приходится, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
"Мы поддерживаем Украину не только из солидарности и сочувствия, но и в интересах Германии и Европы. Мы стремимся к миру, да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет быстрого и хорошего конца", — сказал он в своем видеообращении, опубликованном на странице Министерства экономики и защиты окружающей среды в соцсети X.
Хабек отметил, что и сейчас выступает за дальнейшую поддержку Киева и продолжение поставок ему военной техники.
"Мы, особенно члены правительства, должны постоянно сталкиваться... с вопросом, когда может быть пересечена черта, которая фактически втянет Германию в войну", — заявил он.
Министр призвал усиливать обороноспособность ЕС и НАТО, чтобы на них "не осмелились напасть". По его словам, обороноспособность является необходимостью этого времени и важная политическая задача.
"Это трудновыполнимое требование, я знаю, но необходимое", — заключил он.
На кладбищах Европы множатся могилы погибших на Украине наемников
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.