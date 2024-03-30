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Пушков сделал предупреждение премьеру Польши - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Пушков сделал предупреждение премьеру Польши
Пушков сделал предупреждение премьеру Польши - 30.03.2024, ПРАЙМ
Пушков сделал предупреждение премьеру Польши
Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в "предвоенную эпоху" должно заставить его задуматься о возможных проблемах для Польши, заявил... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T20:03+0300
2024-03-30T20:03+0300
политика
польша
европа
алексей пушков
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в "предвоенную эпоху" должно заставить его задуматься о возможных проблемах для Польши, заявил сенатор Алексей Пушков.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что людям нужно быть готовыми к наступлению в Европе "предвоенной эпохи, как бы удручающе это не звучало"."Дальше его мысль не идет, а напрасно. Потому что предвоенные эпохи ничего хорошего не предвещают именно "пограничным" странам на стыке противоборствующих сторон. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши", — отметил Пушков в своем Telegram-канале.По словам сенатора, "предвоенные эпохи" не предвещают ничего хорошего странам, находящимся на границе противоборствующих сторон.На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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польша, европа, алексей пушков
Политика, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Алексей Пушков
20:03 30.03.2024
 
Пушков сделал предупреждение премьеру Польши

Пушков заявил, что "предвоенная эпоха" может грозить Польше проблемами

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в "предвоенную эпоху" должно заставить его задуматься о возможных проблемах для Польши, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что людям нужно быть готовыми к наступлению в Европе "предвоенной эпохи, как бы удручающе это не звучало".
"Дальше его мысль не идет, а напрасно. Потому что предвоенные эпохи ничего хорошего не предвещают именно "пограничным" странам на стыке противоборствующих сторон. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши", — отметил Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, "предвоенные эпохи" не предвещают ничего хорошего странам, находящимся на границе противоборствующих сторон.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию
Вчера, 10:54
На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
ПолитикаПОЛЬШАЕВРОПААлексей Пушков
 
 
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