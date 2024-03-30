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Пушков сделал предупреждение премьеру Польши
Пушков сделал предупреждение премьеру Польши - 30.03.2024, ПРАЙМ
Пушков сделал предупреждение премьеру Польши
Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в "предвоенную эпоху" должно заставить его задуматься о возможных проблемах для Польши, заявил... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T20:03+0300
2024-03-30T20:03+0300
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в "предвоенную эпоху" должно заставить его задуматься о возможных проблемах для Польши, заявил сенатор Алексей Пушков.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что людям нужно быть готовыми к наступлению в Европе "предвоенной эпохи, как бы удручающе это не звучало"."Дальше его мысль не идет, а напрасно. Потому что предвоенные эпохи ничего хорошего не предвещают именно "пограничным" странам на стыке противоборствующих сторон. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши", — отметил Пушков в своем Telegram-канале.По словам сенатора, "предвоенные эпохи" не предвещают ничего хорошего странам, находящимся на границе противоборствующих сторон.На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20240329/polsha-846840756.html
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польша, европа, алексей пушков
Политика, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Алексей Пушков
Пушков сделал предупреждение премьеру Польши
Пушков заявил, что "предвоенная эпоха" может грозить Польше проблемами
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в "предвоенную эпоху" должно заставить его задуматься о возможных проблемах для Польши, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что людям нужно быть готовыми к наступлению в Европе "предвоенной эпохи, как бы удручающе это не звучало".
"Дальше его мысль не идет, а напрасно. Потому что предвоенные эпохи ничего хорошего не предвещают именно "пограничным" странам на стыке противоборствующих сторон. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши", — отметил Пушков в своем Telegram-канале
.
По словам сенатора, "предвоенные эпохи" не предвещают ничего хорошего странам, находящимся на границе противоборствующих сторон.
В Польше вернули на аэродромы поднятую из-за "активности России" авиацию
На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.