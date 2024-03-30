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Россиян предупредили о новых правилах ремонта квартир с 1 апреля - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новых правилах ремонта квартир с 1 апреля
Россиян предупредили о новых правилах ремонта квартир с 1 апреля - 30.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новых правилах ремонта квартир с 1 апреля
Вступающий в силу с 1 апреля закон о перепланировке жилых помещений расширяет правила применения этого понятия и меняет процедуру согласования, рассказала... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T02:02+0300
2024-03-30T02:02+0300
ремонт
перепланировка
эксклюзив
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Вступающий в силу с 1 апреля закон о перепланировке жилых помещений расширяет правила применения этого понятия и меняет процедуру согласования, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.Ранее перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения, требующее внесения поправок в технический паспорт. Но эта норма устарела. Ведь в 2013 году техпаспорт уже потерял юридическое значение и был заменен на техплан. Обязанность согласования с уполномоченными органами при этом осталась.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСогласно вступающим в силу с 1 апреля изменениям в Жилищный кодекс и ряд других законов, определение перепланировки стало обширнее - теперь под него подходят работы, которые приводят к изменению размеров или формы существующего помещения. То же касается создания новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры.Главные изменения с 1 апреля связаны с уточнением процедуры согласования. Собственник сначала заявляет в местную администрацию или Госжилинспекцию о желаемых изменениях, затем, если получает “добро”, проводит ремонт. После этого уведомляет орган, вынесший решение о перепланировке и прикладывает техплан помещения. В течение 30 дней приемочная комиссия проведет проверку и выдаст акт соответствия.“Затем уполномоченный орган самостоятельно передает все документы в Росреестр. И вот это основное отличие. Ведь ранее собственник сам обеспечивал сбор и передачу всех документов”, - пояснила Киракосян.За самовольные перепланировку и переустройство жилой собственности предусмотрена административная ответственность (ст. 7.21 КоАП РФ). Но штрафом дело не ограничится. Собственника можно через суд обязать привести помещение в первоначальное состояние. Положительная строительно-техническая экспертиза и отсутствие жалоб соседей не помогут узаконить выполненный ремонт, предупреждает специалист.“Суды по вопросам самовольных перепланировок и переустройств занимают крайне категоричную позицию: в большинстве случаев отказывают в узаконивании произведенных с нарушением изменений. Когда собственник отказывается восстановить первоначальное состояние, суды решают вопрос о продаже помещения с публичных торгов. И тогда обязанность по приведению в соответствие помещения возлагается на нового собственника”, - заключила она.
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ремонт, перепланировка, эксклюзив
ремонт, перепланировка, Эксклюзив
02:02 30.03.2024
 
Россиян предупредили о новых правилах ремонта квартир с 1 апреля

Юрист Киракосян: с апреля изменится процесс согласования перепланировки квартир

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСемья осматривает квартиру
Семья осматривает квартиру - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Вступающий в силу с 1 апреля закон о перепланировке жилых помещений расширяет правила применения этого понятия и меняет процедуру согласования, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.
Ранее перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения, требующее внесения поправок в технический паспорт. Но эта норма устарела. Ведь в 2013 году техпаспорт уже потерял юридическое значение и был заменен на техплан. Обязанность согласования с уполномоченными органами при этом осталась.
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Согласно вступающим в силу с 1 апреля изменениям в Жилищный кодекс и ряд других законов, определение перепланировки стало обширнее - теперь под него подходят работы, которые приводят к изменению размеров или формы существующего помещения. То же касается создания новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры.
Главные изменения с 1 апреля связаны с уточнением процедуры согласования. Собственник сначала заявляет в местную администрацию или Госжилинспекцию о желаемых изменениях, затем, если получает “добро”, проводит ремонт. После этого уведомляет орган, вынесший решение о перепланировке и прикладывает техплан помещения. В течение 30 дней приемочная комиссия проведет проверку и выдаст акт соответствия.
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“Затем уполномоченный орган самостоятельно передает все документы в Росреестр. И вот это основное отличие. Ведь ранее собственник сам обеспечивал сбор и передачу всех документов”, - пояснила Киракосян.
За самовольные перепланировку и переустройство жилой собственности предусмотрена административная ответственность (ст. 7.21 КоАП РФ). Но штрафом дело не ограничится. Собственника можно через суд обязать привести помещение в первоначальное состояние. Положительная строительно-техническая экспертиза и отсутствие жалоб соседей не помогут узаконить выполненный ремонт, предупреждает специалист.
“Суды по вопросам самовольных перепланировок и переустройств занимают крайне категоричную позицию: в большинстве случаев отказывают в узаконивании произведенных с нарушением изменений. Когда собственник отказывается восстановить первоначальное состояние, суды решают вопрос о продаже помещения с публичных торгов. И тогда обязанность по приведению в соответствие помещения возлагается на нового собственника”, - заключила она.
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