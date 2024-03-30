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Зона особого риска: почему рубль замер в ожидании апреля

Зона особого риска: почему рубль замер в ожидании апреля - 30.03.2024, ПРАЙМ

Зона особого риска: почему рубль замер в ожидании апреля

Курс рубля в конце марта застыл в неопределенности – на него давят разнонаправленные факторы. Какие в итоге возьмут вверх, рассказал агентству "Прайм"... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T03:03+0300

2024-03-30T03:03+0300

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МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Курс рубля в конце марта застыл в неопределенности – на него давят разнонаправленные факторы. Какие в итоге возьмут вверх, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."На фоне турбулентной геополитической и макроэкономической ситуации сделать достоверный прогноз динамики валютных курсов в апреле представляется затруднительным. Действуют множество разнонаправленных факторов, влияние которых быстро меняется. Факторы, которые влияли в марте, будут влиять на нацвалюту в апреле", - отметил он.С одной стороны, рост цен на энергоносители, высокие налоговые выплаты экспортеров и бюджетная политика ЦБ по продаже валютной выручки поддерживают рубль. Кроме того, жесткая монетарная политика регулятора, замедляющая кредитование и снижающая спрос на импорт, а также привлекательность рублевых депозитов с высокими ставками способствуют укреплению национальной валюты.Сезонно пониженный спрос на валюту в первые месяцы года и положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ благодаря высоким ценам на нефть также выступают факторами поддержки рубля, добавил аналитик.Однако эти факторы нивелируются сохраняющимися санкционными рисками, угрозой новых ограничений в отношении России, возможной отменой или существенным смягчением обязательной продажи валютной выручки экспортерами в апреле. Дополнительное давление на рубль могут оказать импортеры, отток капитала, а также спрос на валюту для выкупа долей у иностранных собственников российских компаний. Укрепление доллара США на мировых рынках также создает риски ослабления рубля.Геополитические потрясения, нестабильность на глобальных финансовых рынках и высокая волатильность процентных ставок в ведущих экономиках вносят дополнительную неопределенность. В таких условиях любой долгосрочный прогноз валютных курсов будет иметь высокую погрешность. Торговые диапазоны на апрель прогнозируются на уровне 98,30-102,30 рубля за евро, 12,50-13,05 рубля за юань. Курс доллара ожидается в диапазоне 91,50-97,50 рубля. После окончания налогового периода доллар может обновить максимумы к рублю выше 93,30 рубля, заключил Антонов.

https://1prime.ru/20240324/rubl-846633361.html

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эксклюзив, курсы валют, доллар цб, доллар на мосбирже, владислав антонов, bitriver