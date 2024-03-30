https://1prime.ru/20240330/serfing-846882589.html

Посол Перу рассказал, чем привлекает страна российских туристов

Посол Перу рассказал, чем привлекает страна российских туристов - 30.03.2024, ПРАЙМ

Посол Перу рассказал, чем привлекает страна российских туристов

Российские туристы интересуются занятиями серфингом в Перу и все чаще приезжают в страну для этого, заявил перуанский посол в Москве Хуан Хенаро дель Кампо... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T09:53+0300

2024-03-30T09:53+0300

2024-03-30T09:53+0300

экономика

туризм

перу

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российские туристы интересуются занятиями серфингом в Перу и все чаще приезжают в страну для этого, заявил перуанский посол в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "На протяжении нескольких лет группы туристов из России приезжают в Перу для занятий серфингом. Перу, чья береговая линия составляет более 3 тысяч километров, имеет очень большой потенциал для развития сёрфинга, наша страна является одним из главных направлений в мире для этого вида спорта. У нас очень много чемпионов по серфингу", - рассказал он РИА Новости. Одно из наиболее привлекательных мест для серферов - маленький городок Пуэрто-Чикама на северо-западе Перу, где можно увидеть самые длинные волны, которые доходят до четырех километров. Родригес также отметил, что Лима привлекает российских туристов своими гастрономическими изысками, теперь они проводят там больше времен."Но мы наблюдаем рост интереса к Лиме, потому что этот город привлекает своими гастрономическими изысками. Без всякого преувеличения можно сказать, что Лима - это гастрономическая столица Южной Америки. Согласно последнему рейтингу "50 лучших ресторанов мира" первое место занял ресторан из Перу. Еще три ресторана из Перу находятся в этом списке. Ни одна страна не занимает столько мест в рейтинге", - сказал он в интервью агентству."Гастрономия стала феноменом, который привлекает многих туристов. Теперь в среднем турист проводит в Лиме 5-6 дней, хотя раньше оставался не больше 2-3 дней", - добавил дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240330/mir-846882336.html

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туризм, перу