https://1prime.ru/20240330/sezonnost-846886169.html

Сезонность в туризме стирается, сообщили представители отрасли

Сезонность в туризме стирается, сообщили представители отрасли - 30.03.2024, ПРАЙМ

Сезонность в туризме стирается, сообщили представители отрасли

Сезонность в туризме постепенно стирается, и некогда популярные только в зимнее время направления, в числе которых Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты,... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T14:10+0300

2024-03-30T14:10+0300

2024-03-30T14:10+0300

экономика

туризм

сезонность

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Сезонность в туризме постепенно стирается, и некогда популярные только в зимнее время направления, в числе которых Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, становятся местом, куда россияне едут круглый год, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Тенденция последних лет показывает, что сезонность в туризме постепенно стирается. Так, многие направления, которые считались зимними, теперь очень успешно бронируются на лето - Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Куба. Связано это с тем, что многие туристы уже увидели преимущества отдыха в той или иной стране. Разрушился ряд стереотипов, как, например, сильная жара летом в ОАЭ или постоянные дожди в Таиланде", - рассказали в пресс-службе туроператора Anex. С этим мнением согласилась и коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко отметив, что путешествие в ОАЭ и Таиланд, а также на Мальдивы в летний период позволяет сэкономить бюджет. "Для тех кому нужно все и сразу: хорошая погода, чтобы все работало и прочее, то им лучше ехать в календарный сезон, а кто готов чем-то пожертвовать, но хотел бы хорошо сэкономить, то лучше выбирать поездку в несезон", - уточнила она. В Anex отмечают, что сейчас у многих путешественников уже есть понимание, что "летом в ОАЭ жарко, но отдых не будет омрачен этим, так как много кондиционируемых мест, не только в отелях". "За последние несколько лет эмиратам удалось стать круглогодичным направлением, а количество рейсов в летний период практически не уступает зимнему. Путешествие в эту страну в летние месяцы – это возможность сэкономить и при этом не потерять качество отдыха. Более того, в летний период в стране работают парки развлечений и аквапарки", - добавили в Resort Holiday. "Принято считать, что летние месяцы - не сезон и для Таиланда. Там действительно могут идти дожди летом, но они не постоянные и часто приходятся на вечернее или ночное время, когда никак не мешают отдыху туристов", - отметили в Anex. В Resort Holiday с этим согласились и добавили, что отели Таиланда в этот период предлагают хороший дисконт. "Особенным спросом в летний период пользуются Мальдивы, этот тренд сохраняется на протяжении последних нескольких лет. В первую очередь это обусловлено снижением цен, так как традиционно в странах Индийского океана летний период считается низким сезоном из-за частых, но кратковременных дождей. Это никак не мешает отдыху. Так, например, находясь на Мальдивах на одном острове могут быть кратковременные осадки, а на соседнем светит яркое солнце", - рассказала Ткаченко.

https://1prime.ru/20240325/846665660.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, сезонность