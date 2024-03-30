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ЕК ждет решения о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенген в 2024 году
ЕК ждет решения о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенген в 2024 году - 30.03.2024, ПРАЙМ
ЕК ждет решения о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенген в 2024 году
Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что решение по вопросу о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство примут уже в текущем году. Об этом сказано в... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T14:16+0300
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2024-03-30T14:16+0300
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что решение по вопросу о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство примут уже в текущем году. Об этом сказано в заявлении ЕК. Ранее Совет ЕС принял решение, согласно которому с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, при этом пограничный контроль для них отменен лишь на морских и воздушных границах. На сухопутных границах такой контроль сохраняется. "Еврокомиссия приветствует это достижение, которое стало возможно благодаря историческому решению Совета ЕС в декабре 2023 года… Совет должен будет принять решение по дате снятия контроля на сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского пространства. Еврокомиссия продолжит поддерживать усилия председательства Совета ЕС с тем, чтобы такое решение было принято уже в 2024 году", — сказано в заявлении ЕК. Европейские СМИ ранее сообщали, что дальнейшая интеграция Бухареста и Софии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
https://1prime.ru/20240329/bolgariya-846869519.html
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шенгенская зона, болгария, румыния
Шенгенская зона, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ
ЕК ждет решения о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенген в 2024 году
ЕК рассчитывает на решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенген уже в 2024 году
БРЮССЕЛЬ, 30 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что решение по вопросу о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство примут уже в текущем году. Об этом сказано в заявлении ЕК.
Ранее Совет ЕС принял решение, согласно которому с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, при этом пограничный контроль для них отменен лишь на морских и воздушных границах. На сухопутных границах такой контроль сохраняется.
"Еврокомиссия приветствует это достижение, которое стало возможно благодаря историческому решению Совета ЕС в декабре 2023 года… Совет должен будет принять решение по дате снятия контроля на сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского пространства. Еврокомиссия продолжит поддерживать усилия председательства Совета ЕС с тем, чтобы такое решение было принято уже в 2024 году", — сказано в заявлении ЕК.
Европейские СМИ ранее сообщали, что дальнейшая интеграция Бухареста и Софии в Шенгенское пространство будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.
Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген