https://1prime.ru/20240330/shoygu-846882038.html

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях Алтайского края

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях Алтайского края - 30.03.2024, ПРАЙМ

Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях Алтайского края

Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК в Алтайском крае, сообщили в министерстве. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T09:21+0300

2024-03-30T09:21+0300

2024-03-30T09:21+0300

вооружения

впк

сергей шойгу

алтай

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК в Алтайском крае, сообщили в министерстве. Глава ведомства проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии, выпускающем составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, а также боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам.Как доложили министру, на предприятии региона троекратно увеличено производство компонентов для боеприпасов. Это было достигнуто за счет реализуемых проектов по модернизации производственных линий высокотехнологичным оборудованием, а также расширению производственных мощностей.Глава предприятия отметил, что на заводе начали масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции. Шойгу поставил задачу ускорить этот процесс."Сажайте сюда это проектное бюро, чтобы оно тут на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали побыстрее. У нас на трех объектах здесь экспертиза идет уже три месяца", - сказал министр.Шойгу также потребовал урегулировать вопросы с реконструкцией оборонных предприятий края и привлечь к ответственности организации, срывающие сроки. Он отметил, что на предприятиях в рамках реализации решения президента Владимира Путина начата работа по техническому перевооружению линий производства практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасовПо словам Шойгу, это касается как военной техники, так и всех необходимых компонентов для снаряжения боеприпасов, как для реактивной и ствольной артиллерии, так и для авиационных боеприпасов.Министр отметил также, что на предприятиях идет масштабная реконструкция."Решение президента РФ, которое было принято в июле прошлого года, выполняется. Средства выделены в полном объеме и каких-либо вопросов по финансированию не возникает. На предприятиях приобретено оборудование, которое необходимо для проведения технического перевооружения. На все объекты закуплены строительные материалы", - сказал он.По словам главы оборонного ведомства, единственное, что мешает своевременно и в плановом порядке выполнить поставленные задачи, - это вопросы, связанные с проектированием. В этой связи он потребовал "в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации", и привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов."В целом предприятия выполняют, а по отдельным направлениям и перевыполняет программу 2024 года. Главное, чтобы мы могли в достаточном темпе и объемах продолжать выполнение государственного оборонного заказа в четвертом квартале 2024 года и в последующие годы", - сказал Шойгу.

https://1prime.ru/20240326/mobilizatsiya-846719244.html

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впк, сергей шойгу, алтай