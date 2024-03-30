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"Побагровел". На польско-украинских переговорах произошел скандал
"Побагровел". На польско-украинских переговорах произошел скандал - 30.03.2024, ПРАЙМ
"Побагровел". На польско-украинских переговорах произошел скандал
Прошедшие в Варшаве переговоры по аграрным вопросам между замминистра сельского хозяйства Польши Михалом Колодзейчаком и замминистра экономики Украины Тарасом... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T07:03+0300
2024-03-30T07:03+0300
2024-03-30T07:03+0300
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Прошедшие в Варшаве переговоры по аграрным вопросам между замминистра сельского хозяйства Польши Михалом Колодзейчаком и замминистра экономики Украины Тарасом Качкой были напряженными, украинский чиновник даже "побагровел", пишет Wirtualna Polska со ссылкой на источники.В прошедшей в четверг встрече участвовали главы минсельхозов обеих стран и Николай Сольский, а также представители организаций фермеров. Первоначально предполагалось, что атмосфера на переговорах будет хорошей, однако Колодзейчак попросил председателя Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна не упоминать в контексте обсуждения импорта зерна конфликт на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел", — свидетельствует собеседник издания.Колодзейчак признал WP, что тема конфликта переговоров действительно затрагивалась."Один из представителей Украины начал путать тему войны, фронта и сложной ситуации. Я сказал, что мы знаем, какова ситуация, ведь мы по-прежнему посылаем помощь, но поднимать такие темы в экономических переговорах неуместно", — сказал польский чиновник.После этого в Киеве подвергли Колодзейчака резкой критике, украинские СМИ выразили надежду, что чиновника отстранят от переговоров.Фермеры на встрече рассчитывали на конкретные договоренности относительно импорта зерна из Украины и транзита сельхозпродукции через территорию Польши. Однако переговоры ни к чему не привели, отмечает издание.Отношения двух стран в аграрном вопросе остаются напряженными из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, при этом обязав Киев ввести меры контроля за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша объявили, что, со своей стороны, продлевают этот запрет, после чего Украина обратилась с жалобой в ВТО. Три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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Экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША
"Побагровел". На польско-украинских переговорах произошел скандал
Wirtualna Polska: польский чиновник разозлил украинского на переговорах по зерну
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ.
Прошедшие в Варшаве переговоры по аграрным вопросам между замминистра сельского хозяйства Польши Михалом Колодзейчаком и замминистра экономики Украины Тарасом Качкой были напряженными, украинский чиновник даже "побагровел", пишет Wirtualna Polska
со ссылкой на источники.
В прошедшей в четверг встрече участвовали главы минсельхозов обеих стран и Николай Сольский, а также представители организаций фермеров. Первоначально предполагалось, что атмосфера на переговорах будет хорошей, однако Колодзейчак попросил председателя Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна не упоминать в контексте обсуждения импорта зерна конфликт на Украине.
"Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел", — свидетельствует собеседник издания.
"Как независимость". Польша будет защищать сельское хозяйство от Украины
Колодзейчак признал WP, что тема конфликта переговоров действительно затрагивалась.
"Один из представителей Украины начал путать тему войны, фронта и сложной ситуации. Я сказал, что мы знаем, какова ситуация, ведь мы по-прежнему посылаем помощь, но поднимать такие темы в экономических переговорах неуместно", — сказал польский чиновник.
После этого в Киеве подвергли Колодзейчака резкой критике, украинские СМИ выразили надежду, что чиновника отстранят от переговоров.
Фермеры на встрече рассчитывали на конкретные договоренности относительно импорта зерна из Украины и транзита сельхозпродукции через территорию Польши. Однако переговоры ни к чему не привели, отмечает издание.
Отношения двух стран в аграрном вопросе остаются напряженными из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, при этом обязав Киев ввести меры контроля за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша объявили, что, со своей стороны, продлевают этот запрет, после чего Украина обратилась с жалобой в ВТО. Три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.