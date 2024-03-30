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ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"

ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией" - 30.03.2024, ПРАЙМ

ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"

Евросоюз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Об этом пишет издание Turizm... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T08:04+0300

2024-03-30T08:04+0300

2024-03-30T08:10+0300

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Евросоюз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Об этом пишет издание Turizm Güncel.Ранее финские власти пришли к выводу, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind якобы находится в России, а не в Турции. В результате Финляндия не дала Southwind разрешение на полеты между Антальей и Хельсинки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramSouthwind Airlines планировала совершать рейсы в немецкие города Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также в греческий Ираклион.Брюссель 28 марта объявил, что Southwind Airlines запрещено взлетать, совершать полеты и приземляться на территории ЕС.Уточняется, что данный запрет вводится в действие немедленно.На фоне начала СВО в феврале 2022 года западные страны усилили санкционное давление на Москву, среди ограничительных мер - запрет российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС.Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. При этом санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. На Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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турция, ес, санкции против рф, авиакомпании