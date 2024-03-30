Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией" - 30.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240330/southwind-846880359.html
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией" - 30.03.2024, ПРАЙМ
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"
Евросоюз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Об этом пишет издание Turizm... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T08:04+0300
2024-03-30T08:10+0300
экономика
турция
ес
санкции против рф
авиакомпании
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/25/833992561_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_55df577e562ef05d69835057d05c308e.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Евросоюз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Об этом пишет издание Turizm Güncel.Ранее финские власти пришли к выводу, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind якобы находится в России, а не в Турции. В результате Финляндия не дала Southwind разрешение на полеты между Антальей и Хельсинки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramSouthwind Airlines планировала совершать рейсы в немецкие города Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также в греческий Ираклион.Брюссель 28 марта объявил, что Southwind Airlines запрещено взлетать, совершать полеты и приземляться на территории ЕС.Уточняется, что данный запрет вводится в действие немедленно.На фоне начала СВО в феврале 2022 года западные страны усилили санкционное давление на Москву, среди ограничительных мер - запрет российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС.Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. При этом санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. На Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/20240328/oil-846814656.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/25/833992561_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_48fd8a242d7619b06da7be153a66dc2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, ес, санкции против рф, авиакомпании
Экономика, ТУРЦИЯ, ЕС, санкции против РФ, авиакомпании
08:04 30.03.2024 (обновлено: 08:10 30.03.2024)
 
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"

Евросоюз ввел запрет на полеты турецкой Southwind Airlines за "связи с Россией"

© РИА Новости . Мустафа Далпальта | Перейти в медиабанкТуристы из России в аэропорту в Анталье
Туристы из России в аэропорту в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Мустафа Далпальта
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Евросоюз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Об этом пишет издание Turizm Güncel.
Ранее финские власти пришли к выводу, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind якобы находится в России, а не в Турции. В результате Финляндия не дала Southwind разрешение на полеты между Антальей и Хельсинки.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Southwind Airlines планировала совершать рейсы в немецкие города Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также в греческий Ираклион.
Добыча нефти
В Турции опровергли информацию о задержках платежей за нефть из России
28 марта, 14:19
Брюссель 28 марта объявил, что Southwind Airlines запрещено взлетать, совершать полеты и приземляться на территории ЕС.
Уточняется, что данный запрет вводится в действие немедленно.
На фоне начала СВО в феврале 2022 года западные страны усилили санкционное давление на Москву, среди ограничительных мер - запрет российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС.
Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. При этом санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. На Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
 
ЭкономикаТУРЦИЯЕСсанкции против РФавиакомпании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала