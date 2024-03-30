https://1prime.ru/20240330/southwind-846880359.html
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией" - 30.03.2024, ПРАЙМ
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"
Евросоюз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Об этом пишет издание Turizm... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T08:04+0300
2024-03-30T08:04+0300
2024-03-30T08:10+0300
экономика
турция
ес
санкции против рф
авиакомпании
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/25/833992561_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_55df577e562ef05d69835057d05c308e.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Евросоюз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Об этом пишет издание Turizm Güncel.Ранее финские власти пришли к выводу, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind якобы находится в России, а не в Турции. В результате Финляндия не дала Southwind разрешение на полеты между Антальей и Хельсинки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramSouthwind Airlines планировала совершать рейсы в немецкие города Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также в греческий Ираклион.Брюссель 28 марта объявил, что Southwind Airlines запрещено взлетать, совершать полеты и приземляться на территории ЕС.Уточняется, что данный запрет вводится в действие немедленно.На фоне начала СВО в феврале 2022 года западные страны усилили санкционное давление на Москву, среди ограничительных мер - запрет российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС.Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. При этом санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. На Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/20240328/oil-846814656.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83399/25/833992561_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_48fd8a242d7619b06da7be153a66dc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, ес, санкции против рф, авиакомпании
Экономика, ТУРЦИЯ, ЕС, санкции против РФ, авиакомпании
ЕС запретил рейсы турецкой авиакомпании за "связи с Россией"
Евросоюз ввел запрет на полеты турецкой Southwind Airlines за "связи с Россией"
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ.
Евросоюз ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines, утверждая, что она связана с Россией. Об этом пишет издание Turizm Güncel
.
Ранее финские власти пришли к выводу, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind якобы находится в России, а не в Турции. В результате Финляндия не дала Southwind разрешение на полеты между Антальей и Хельсинки.
Southwind Airlines планировала совершать рейсы в немецкие города Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также в греческий Ираклион.
В Турции опровергли информацию о задержках платежей за нефть из России
Брюссель 28 марта объявил, что Southwind Airlines запрещено взлетать, совершать полеты и приземляться на территории ЕС.
Уточняется, что данный запрет вводится в действие немедленно.
На фоне начала СВО в феврале 2022 года западные страны усилили санкционное давление на Москву, среди ограничительных мер - запрет российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство ЕС.
Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. При этом санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. На Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.