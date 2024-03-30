https://1prime.ru/20240330/spasenie-846881442.html

Спасшийся из "Крокуса" рассказал СМИ, как пробил стену и вывел людей

Спасшийся из "Крокуса" рассказал СМИ, как пробил стену и вывел людей - 30.03.2024, ПРАЙМ

Спасшийся из "Крокуса" рассказал СМИ, как пробил стену и вывел людей

Выживший при теракте в "Крокус сити холле" Олег Уколов помог группе людей спастись из наполнявшегося дымом небольшого помещения. Он нашел в стене тонкое место и | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T09:02+0300

2024-03-30T09:02+0300

2024-03-30T09:03+0300

происшествия

крокус сити холл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846607534_0:126:3152:1899_1920x0_80_0_0_a58cca68880fe271668056f670d0c78d.jpg

МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Выживший при теракте в "Крокус сити холле" Олег Уколов помог группе людей спастись из наполнявшегося дымом небольшого помещения. Он нашел в стене тонкое место и вместе с другими пробил его. Об этом Уколов рассказал РИА Новости.По словам мужчины, на концерт в "Крокус" 22 марта он пришел вместе с другом. Они уже находились на своих местах в бельэтаже, когда услышали стрельбу со стороны фойе. Уколов отметил, что первая мысль у него была, "что это какие-то спецэффекты группы, но стрельба продолжалась, и в течение секунд каких-то стало понятно, что это внештатная ситуация. "Я подумал: вот я попал", – сказал он. Он рассказал РИА Новости, что не понимал, куда уходить, при этом через некоторое время в зал вошел террорист. "По крайней мере одного я увидел точно. Он вошел в партер и практически сразу начал стрелять веером. И мы все попадали между кресел, прятались", — сказал Уколов и добавил, что затем выстрелы прекратились и он понял, что террорист перезаряжал оружие. "Я сказал другу, что надо уползать. Там много народа так выбиралось, никто не вставал. И в этот момент уже горело в районе кресел в зоне партера, было уже яркое пламя", – добавил мужчина. По словам Уколова, выползая, друг немного отстал от него, и в итоге они разминулись. Олег с другими людьми спустился вниз по эвакуационной лестнице. "Остановились – и там за дверью раздались выстрелы из фойе. Все опять пошли наверх, потому что под выстрелы идти не хотелось. Когда поднялся до уровня второго этажа, там уже сильно пахло порохом. У него такой специфический запах, он хорошо определяется", – пояснил Уколов. Он добавил, что, поднявшись до самого верха, люди обнаружили техническое помещение, а в фойе снова раздались выстрелы. "Не скажу точно, сколько нас там было – думаю, порядка 15. Начали баррикадировать дверь. Основная проблема была – никто не знал, сколько террористов, боялись, что их там человек 20–30, что они рассредоточены по зданию", – вспомнил Уколов. Он сообщил, что вскоре в техническое помещение повалил дым. "Дым идет всегда вверх, и было понятно, что если сюда он попадает, то мы долго не продержимся. Решили, что надо уходить. Разбаррикадировали дверь, и там был уже очень сильный пожар, было очень много дыма, такая молочная завеса, не было видно ничего. Спускались наощупь", – сказал мужчина. По его словам, почти вслепую он снова нашел проход на эвакуационную лестницу – и снова путь вниз, при этом людей он не видел, но чувствовал.Уколов отметил, что внизу еще в первый раз он – инженер-строитель по профессии – увидел технологический проем. "Я помнил, что он там есть, это межстенное пространство. Расстояние между двумя стенами, узкий проход", – сказал он Мужчина отметил, что там уже были несколько человек и он вместе другими людьми прошел к ним. "В этом помещении мы решили отсиживаться. Оно было тупиковое, заполнено стульями металлическими. Выключили звук на телефонах, думали ждать. Но это помещение тоже постепенно наполнялось дымом, дышать становилось все труднее", – рассказал Уколов. По его словам, друг, с которым он разминулся, сообщил ему по телефону, что в перерыве между выстрелами через фойе вышел на улицу. Когда стало тихо, друг пытался выяснить у Олега, где он находился, но объяснить было трудно. "Уже стало тихо и не стреляют, решил, что надо выбираться. Кто-то говорил, давайте подождем, нас спасут, но в дыму можно было не дождаться", – сказал Уколов. Он сообщил, что начал искать в стене слабое место – и нашел часть, где был не бетон. Простукивая стену он понял, что там был "металлокаркас, два слоя обшивки, снаружи и изнутри, и пенопласт". Взяв стул, Уколов начал пробивать это место. Подключились другие мужчины. Потом нашлась тяжелая стойка от ленточного ограждения – ей пробивать стало лучше. Через некоторое время проломили небольшой проем: "не свободно проходишь, а пролезть можно". Он вел в фойе. "Все друг другу помогли выбраться из этого пролома, вылезли. Раненых не было среди нас, только дымом надышались. Там уже встретили пожарных, они "огнестрельных" выносили. И вот, выскочили на улицу", – рассказал Уколов. Он вспоминает, что в "Крокусе" в какой-то момент "дал себе две–три минуты". "Думал, что если за это время не выберусь, то на лестничной клетке где-то и прилягу, надышавшись. Паники никакой не было, было понимание, что надо двигаться, искать место, где можно вздохнуть", – рассказал мужчина.

https://1prime.ru/20240330/koshelek-846881065.html

https://1prime.ru/20240329/krokus-846875051.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл