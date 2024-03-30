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ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions - 30.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240330/spor-846884452.html
ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions
ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions - 30.03.2024, ПРАЙМ
ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions
Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные решения, вынесенные по иску "Балтийского завода" о взыскании с финской машиностроительной компании... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T11:30+0300
2024-03-30T11:30+0300
экономика
балтийский завод
wartsila
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные решения, вынесенные по иску "Балтийского завода" о взыскании с финской машиностроительной компании Wartsila Solutions около 5,1 миллиона евро, следует из материалов дела. "Отказать компании... Wartsila Solutions Oy... в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ на портале "Электронное правосудие". Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Балтийского завода" к Wartsila Solutions в мае, в августе финской компании не удалось оспорить в апелляционном арбитражном суде взыскание в пользу судостроительного завода около 5,1 миллиона евро. Арбитражный суд Северо-Западного округа в декабре также подтвердил вердикт суда первой инстанции. Судебное разбирательство между "Балтийским заводом" и Wartsila Solutions связано с отказом бывшего финского партнера поставлять оборудование на ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solutions.
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балтийский завод, wartsila
Экономика, Балтийский завод, Wartsila
11:30 30.03.2024
 
ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions

ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions на 5 миллионов евро

© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные решения, вынесенные по иску "Балтийского завода" о взыскании с финской машиностроительной компании Wartsila Solutions около 5,1 миллиона евро, следует из материалов дела.
"Отказать компании... Wartsila Solutions Oy... в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ на портале "Электронное правосудие".
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Балтийского завода" к Wartsila Solutions в мае, в августе финской компании не удалось оспорить в апелляционном арбитражном суде взыскание в пользу судостроительного завода около 5,1 миллиона евро. Арбитражный суд Северо-Западного округа в декабре также подтвердил вердикт суда первой инстанции.
Судебное разбирательство между "Балтийским заводом" и Wartsila Solutions связано с отказом бывшего финского партнера поставлять оборудование на ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка".
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Вчера, 16:43
Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solutions.
 
ЭкономикаБалтийский заводWartsila
 
 
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