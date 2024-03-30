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ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions

ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions - 30.03.2024, ПРАЙМ

ВС РФ не будет пересматривать спор "Балтзавода" с Wartsila Solutions

Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные решения, вынесенные по иску "Балтийского завода" о взыскании с финской машиностроительной компании... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T11:30+0300

2024-03-30T11:30+0300

2024-03-30T11:30+0300

экономика

балтийский завод

wartsila

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные решения, вынесенные по иску "Балтийского завода" о взыскании с финской машиностроительной компании Wartsila Solutions около 5,1 миллиона евро, следует из материалов дела. "Отказать компании... Wartsila Solutions Oy... в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ на портале "Электронное правосудие". Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск "Балтийского завода" к Wartsila Solutions в мае, в августе финской компании не удалось оспорить в апелляционном арбитражном суде взыскание в пользу судостроительного завода около 5,1 миллиона евро. Арбитражный суд Северо-Западного округа в декабре также подтвердил вердикт суда первой инстанции. Судебное разбирательство между "Балтийским заводом" и Wartsila Solutions связано с отказом бывшего финского партнера поставлять оборудование на ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solutions.

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балтийский завод, wartsila