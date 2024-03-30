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Рейсам Southwind в Анталью из России ничто не угрожает, заявили в АТОР - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Рейсам Southwind в Анталью из России ничто не угрожает, заявили в АТОР
Рейсам Southwind в Анталью из России ничто не угрожает, заявили в АТОР - 30.03.2024, ПРАЙМ
Рейсам Southwind в Анталью из России ничто не угрожает, заявили в АТОР
Рейсам турецкой Southwind в Анталью из городов России, помимо отмененной программы для Калининграда, ничего не угрожает в связи с запретом для этой авиакомпании | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T14:04+0300
2024-03-30T14:05+0300
экономика
авиакомпании
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Рейсам турецкой Southwind в Анталью из городов России, помимо отмененной программы для Калининграда, ничего не угрожает в связи с запретом для этой авиакомпании на пролет над ЕС, максимум, несколько увеличится время в пути, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В пятницу в АТОР сообщали, что в четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines, (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. "Из Москвы и других городов компания (Southwind - ред.) летает в Анталью, на данный момент этим рейсам ничего не угрожает, они будут выполняться по маршрутам, которые используют российские перевозчики - увеличится время в пути, но не более", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что судьба рейсов на Southwind в Египет пока решается. "В ближайшее время туристов будут пересаживать на AZUR Air", - указали в АТОР. Вечером в пятницу в АТОР сообщили, что на неопределенное время отложен вылет рейса Southwind с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха. Утром в субботу задержанный самолет с россиянами вылетел Египта в Москву и прибыл в районе 11.10 мск. На нем находились клиенты туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel. Ранее в субботу в ассоциации также сообщили, что PEGAS Touristik и Coral Travel в связи с проблемами у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта. Помимо этого, отменена полетная программа Southwind из Калининграда в Анталью.
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авиакомпании, southwind airlines
Экономика, авиакомпании, Southwind Airlines
14:04 30.03.2024 (обновлено: 14:05 30.03.2024)
 
Рейсам Southwind в Анталью из России ничто не угрожает, заявили в АТОР

АТОР: рейсам турецкой Southwind в Анталью из России ничто не угрожает

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Рейсам турецкой Southwind в Анталью из городов России, помимо отмененной программы для Калининграда, ничего не угрожает в связи с запретом для этой авиакомпании на пролет над ЕС, максимум, несколько увеличится время в пути, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В пятницу в АТОР сообщали, что в четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines, (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом.
"Из Москвы и других городов компания (Southwind - ред.) летает в Анталью, на данный момент этим рейсам ничего не угрожает, они будут выполняться по маршрутам, которые используют российские перевозчики - увеличится время в пути, но не более", - сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что судьба рейсов на Southwind в Египет пока решается. "В ближайшее время туристов будут пересаживать на AZUR Air", - указали в АТОР.
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Вечером в пятницу в АТОР сообщили, что на неопределенное время отложен вылет рейса Southwind с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха. Утром в субботу задержанный самолет с россиянами вылетел Египта в Москву и прибыл в районе 11.10 мск. На нем находились клиенты туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel.
Ранее в субботу в ассоциации также сообщили, что PEGAS Touristik и Coral Travel в связи с проблемами у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта. Помимо этого, отменена полетная программа Southwind из Калининграда в Анталью.
 
ЭкономикаавиакомпанииSouthwind Airlines
 
 
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