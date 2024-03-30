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Рейсам Southwind в Анталью из России ничто не угрожает, заявили в АТОР

Рейсам Southwind в Анталью из России ничто не угрожает, заявили в АТОР - 30.03.2024, ПРАЙМ

Рейсам Southwind в Анталью из России ничто не угрожает, заявили в АТОР

Рейсам турецкой Southwind в Анталью из городов России, помимо отмененной программы для Калининграда, ничего не угрожает в связи с запретом для этой авиакомпании | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T14:04+0300

2024-03-30T14:04+0300

2024-03-30T14:05+0300

экономика

авиакомпании

southwind airlines

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Рейсам турецкой Southwind в Анталью из городов России, помимо отмененной программы для Калининграда, ничего не угрожает в связи с запретом для этой авиакомпании на пролет над ЕС, максимум, несколько увеличится время в пути, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В пятницу в АТОР сообщали, что в четверг Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines, (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. "Из Москвы и других городов компания (Southwind - ред.) летает в Анталью, на данный момент этим рейсам ничего не угрожает, они будут выполняться по маршрутам, которые используют российские перевозчики - увеличится время в пути, но не более", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что судьба рейсов на Southwind в Египет пока решается. "В ближайшее время туристов будут пересаживать на AZUR Air", - указали в АТОР. Вечером в пятницу в АТОР сообщили, что на неопределенное время отложен вылет рейса Southwind с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха. Утром в субботу задержанный самолет с россиянами вылетел Египта в Москву и прибыл в районе 11.10 мск. На нем находились клиенты туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel. Ранее в субботу в ассоциации также сообщили, что PEGAS Touristik и Coral Travel в связи с проблемами у Southwind пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх 30 и 31 марта. Помимо этого, отменена полетная программа Southwind из Калининграда в Анталью.

https://1prime.ru/20240327/aeroflot-846796090.html

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авиакомпании, southwind airlines