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Раскрыто, кто в России за мобильную связь тратит больше

Раскрыто, кто в России за мобильную связь тратит больше - 30.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, кто в России за мобильную связь тратит больше

В России мужчины на мобильную связь тратят существенно больше, чем женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт". | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T05:50+0300

2024-03-30T05:50+0300

2024-03-30T05:50+0300

экономика

мобильная связь

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В России мужчины на мобильную связь тратят существенно больше, чем женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".По данным исследования, средний чек за мобильную связь в первом квартале 2024 года у мужчин насчитывал 754 рубля, а у женщин заметно ниже – 589 рублей. В ходе исследования были изучены операции в онлайн-сервисах банка за первый квартал 2023-2024 годов. При этом 53% всех платежей за услуги мобильных операторов в онлайн-сервисах пришлось на мужчин, а на женщин 47%. Мужчины лидируют и по числу платежей за домашний интернет. В первом квартале на них пришлось 55% всех таких операций, а на женщин оставшиеся 45%. Средний "мужской" чек за данную услугу оказался выше "женского" – 777 рублей против 718 рублей. При этом в первые три месяца текущего года средний чек платежа за домашний интернет увеличился к аналогичному периоду прошлого года - до 750 рублей. Лидерами по размеру среднего чека за интернет в январе-марте этого года стали россияне 51-60 лет со средним чеком 779 рублей. Самый низкий средний чек - у россиян в возрасте 21-30 лет - 651 рубль. При этом вырос и средний чек за сотовую связь в первом квартале этого года – до 676 рублей. Самые высокие средние чеки за связь также у россиян 51-60 лет – 813 рублей, клиенты младше 21 года платят за сотовую связь меньше всего – средний чек составляет всего 319 рублей.

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мобильная связь