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В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой - 30.03.2024, ПРАЙМ
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В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой
В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой - 30.03.2024, ПРАЙМ
В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой
В поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали посетителей бизнес-центра. Это произошло из-за найденной там подозрительной записки, сообщила РИА Новости... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T10:56+0300
2024-03-30T10:56+0300
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали посетителей бизнес-центра. Это произошло из-за найденной там подозрительной записки, сообщила РИА Новости сотрудница центра. Ранее в Telegram-канале 360tv сообщалось, что сотрудников и посетителей бизнес-центра на центральной улице во Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки, где содержались угрозы.В настоящее время в центре проводится проверка."Сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации", - сказала сотрудница бизнес-центра. При этом, по ее словам, пока неизвестно, откроется ли он в субботу. "Обычно проверка занимает не более трех часов", - сказала собеседница.
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Происшествия, МОСКВА
10:56 30.03.2024
 
В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой

Бизнес-центр в Москве закрыт для проверки из-за записки с угрозой, люди эвакуированы

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали посетителей бизнес-центра. Это произошло из-за найденной там подозрительной записки, сообщила РИА Новости сотрудница центра.
Ранее в Telegram-канале 360tv сообщалось, что сотрудников и посетителей бизнес-центра на центральной улице во Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки, где содержались угрозы.
В настоящее время в центре проводится проверка.
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"Сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации", - сказала сотрудница бизнес-центра. При этом, по ее словам, пока неизвестно, откроется ли он в субботу.
"Обычно проверка занимает не более трех часов", - сказала собеседница.
 
ПроисшествияМОСКВА
 
 
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