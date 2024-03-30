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В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой

В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой - 30.03.2024, ПРАЙМ

В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой

В поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали посетителей бизнес-центра. Это произошло из-за найденной там подозрительной записки, сообщила РИА Новости... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T10:56+0300

2024-03-30T10:56+0300

2024-03-30T10:56+0300

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали посетителей бизнес-центра. Это произошло из-за найденной там подозрительной записки, сообщила РИА Новости сотрудница центра. Ранее в Telegram-канале 360tv сообщалось, что сотрудников и посетителей бизнес-центра на центральной улице во Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки, где содержались угрозы.В настоящее время в центре проводится проверка."Сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации", - сказала сотрудница бизнес-центра. При этом, по ее словам, пока неизвестно, откроется ли он в субботу. "Обычно проверка занимает не более трех часов", - сказала собеседница.

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москва