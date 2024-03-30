https://1prime.ru/20240330/tsentr-846883835.html
В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой
В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой - 30.03.2024, ПРАЙМ
В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой
В поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали посетителей бизнес-центра. Это произошло из-за найденной там подозрительной записки, сообщила РИА Новости... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T10:56+0300
2024-03-30T10:56+0300
2024-03-30T10:56+0300
происшествия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84021/60/840216096_0:1:3073:1729_1920x0_80_0_0_96b1c703a8ab29b0900b6dcdfedd5dc5.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали посетителей бизнес-центра. Это произошло из-за найденной там подозрительной записки, сообщила РИА Новости сотрудница центра. Ранее в Telegram-канале 360tv сообщалось, что сотрудников и посетителей бизнес-центра на центральной улице во Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки, где содержались угрозы.В настоящее время в центре проводится проверка."Сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации", - сказала сотрудница бизнес-центра. При этом, по ее словам, пока неизвестно, откроется ли он в субботу. "Обычно проверка занимает не более трех часов", - сказала собеседница.
https://1prime.ru/20240330/spasenie-846881442.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84021/60/840216096_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1740619c2a3fe018b8abb83fc21935ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве посетителей бизнес-центра эвакуировали из-за записки с угрозой
Бизнес-центр в Москве закрыт для проверки из-за записки с угрозой, люди эвакуированы
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. В поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали посетителей бизнес-центра. Это произошло из-за найденной там подозрительной записки, сообщила РИА Новости сотрудница центра.
Ранее в Telegram-канале 360tv сообщалось, что сотрудников и посетителей бизнес-центра на центральной улице во Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки, где содержались угрозы.
В настоящее время в центре проводится проверка.
Спасшийся из "Крокуса" рассказал СМИ, как пробил стену и вывел людей
"Сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации", - сказала сотрудница бизнес-центра. При этом, по ее словам, пока неизвестно, откроется ли он в субботу.
"Обычно проверка занимает не более трех часов", - сказала собеседница.