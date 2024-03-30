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Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле
Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле - 30.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле
Турция стала лидером в топе самых доступных заграничных направлений для россиян в апреле, пишет АТОР. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T22:36+0300
2024-03-30T22:36+0300
россия
туризм
отдых
отдых за границей
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Турция стала лидером в топе самых доступных заграничных направлений для россиян в апреле, пишет АТОР.По данным АТОР, отдых в Турции с перелетом в пятизвездочном отеле по системе "Все включено" на 10 дней будет стоить 128 тысяч рублей на двоих, что на 11,5% дешевле мартовских данных.Далее следует ОАЭ. Тур на 10 дней с перелетом и отдыхом в четырехзвездочном отеле обойдется в 129 тысяч рублей на двоих. Это на 20% выше, чем в марте, что связывают с тем, что апрель является высоким сезоном для ОАЭ.На третьем и четвертом месте идут остров Хайнань (КНР) и Египет, путешествие туда на 10 дней начинается от 131 тысячи рублей. И на пятом месте идет Таиланд, тур на 10 дней на двоих стоит от 150 тысяч на двоих.Ранее АТОР сообщил, что турпоток в Турцию из России в феврале 2023 года снизился на 10,8%, по сравнению с тем же периодом годом ранее.
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россия, туризм, отдых, отдых за границей
РОССИЯ, Туризм, отдых, отдых за границей
22:36 30.03.2024
 
Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле

ОАЭ и Китай вошли в топ-5 доступных зарубежных морских направлений в апреле

© Фото : Unsplash/Raimond KlavinsВид на Красное море
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© Фото : Unsplash/Raimond Klavins
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Турция стала лидером в топе самых доступных заграничных направлений для россиян в апреле, пишет АТОР.
По данным АТОР, отдых в Турции с перелетом в пятизвездочном отеле по системе "Все включено" на 10 дней будет стоить 128 тысяч рублей на двоих, что на 11,5% дешевле мартовских данных.
Далее следует ОАЭ. Тур на 10 дней с перелетом и отдыхом в четырехзвездочном отеле обойдется в 129 тысяч рублей на двоих. Это на 20% выше, чем в марте, что связывают с тем, что апрель является высоким сезоном для ОАЭ.
На третьем и четвертом месте идут остров Хайнань (КНР) и Египет, путешествие туда на 10 дней начинается от 131 тысячи рублей. И на пятом месте идет Таиланд, тур на 10 дней на двоих стоит от 150 тысяч на двоих.
Ранее АТОР сообщил, что турпоток в Турцию из России в феврале 2023 года снизился на 10,8%, по сравнению с тем же периодом годом ранее.
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