https://1prime.ru/20240330/turizm-846894579.html

Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле

Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле - 30.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, куда недорого слетать к морю в апреле

Турция стала лидером в топе самых доступных заграничных направлений для россиян в апреле, пишет АТОР. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T22:36+0300

2024-03-30T22:36+0300

2024-03-30T22:36+0300

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Турция стала лидером в топе самых доступных заграничных направлений для россиян в апреле, пишет АТОР.По данным АТОР, отдых в Турции с перелетом в пятизвездочном отеле по системе "Все включено" на 10 дней будет стоить 128 тысяч рублей на двоих, что на 11,5% дешевле мартовских данных.Далее следует ОАЭ. Тур на 10 дней с перелетом и отдыхом в четырехзвездочном отеле обойдется в 129 тысяч рублей на двоих. Это на 20% выше, чем в марте, что связывают с тем, что апрель является высоким сезоном для ОАЭ.На третьем и четвертом месте идут остров Хайнань (КНР) и Египет, путешествие туда на 10 дней начинается от 131 тысячи рублей. И на пятом месте идет Таиланд, тур на 10 дней на двоих стоит от 150 тысяч на двоих.Ранее АТОР сообщил, что турпоток в Турцию из России в феврале 2023 года снизился на 10,8%, по сравнению с тем же периодом годом ранее.

https://1prime.ru/20240320/roskachestvo-846500438.html

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россия, туризм, отдых, отдых за границей