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"Карту и учебник". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну
"Карту и учебник". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну - 30.03.2024, ПРАЙМ
"Карту и учебник". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала главе МИД ФРГ Анналене Бербок приобрести карту и учебник истории, а также напомнила о... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T16:25+0300
2024-03-30T16:25+0300
2024-03-30T16:25+0300
политика
анналена бербок
нато
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала главе МИД ФРГ Анналене Бербок приобрести карту и учебник истории, а также напомнила о расширении альянса в ответ на ее заявление о том, что президент РФ Владимир Путин якобы намерен втянуть Североатлантический альянс в конфликт. Согласно сообщению издания Tagesspiegel, Бербок заявила в интервью медиагруппе Funke, что "целью Путина было и остается разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну". "Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", — сказала Захарова. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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анналена бербок, нато, владимир путин
Политика, Анналена Бербок, НАТО, Владимир Путин
"Карту и учебник". Захарова высмеяла слова Бербок о втягивании НАТО в войну
Захарова после слов Бербок о втягивании НАТО в войну призвала купить ей учебник
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала главе МИД ФРГ Анналене Бербок приобрести карту и учебник истории, а также напомнила о расширении альянса в ответ на ее заявление о том, что президент РФ Владимир Путин якобы намерен втянуть Североатлантический альянс в конфликт.
Согласно сообщению издания Tagesspiegel, Бербок заявила в интервью медиагруппе Funke, что "целью Путина было и остается разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну".
"Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", — сказала Захарова.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
"Новый центр силы". В Турции восхитились ударом Путина по Западу