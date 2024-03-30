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"Новый центр силы". В Турции восхитились ударом Путина по Западу

"Новый центр силы". В Турции восхитились ударом Путина по Западу - 30.03.2024, ПРАЙМ

"Новый центр силы". В Турции восхитились ударом Путина по Западу

Ни одна попытка Запада не сможет остановить президента России Владимира Путина. Его растущее внутри страны и за ее пределами меняет баланс сил во всем мире... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T15:58+0300

2024-03-30T15:58+0300

2024-03-30T15:58+0300

политика

владимир путин

экономика рф

сво

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ни одна попытка Запада не сможет остановить президента России Владимира Путина. Его растущее внутри страны и за ее пределами меняет баланс сил во всем мире. Путин превратил свою страну в один из самых влиятельных центров силы и разрушил миропорядок, "основанный на правилах". Об этом пишет Sabah. "Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, "основанный на правилах" Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря", — сказано в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что усилия США и Евросоюза не привели к международной изоляции России, а лишь ускорили геополитическую интеграцию не относящихся к Западу частей мира мира.Авторы материала считают, главный успех Путина состоит в том, что Россия смогла противостоять беспрецедентным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии. В прошлом году экономика РФ выросла на 3,6% и опередила страны "Большой семерки". МВФ, прогнозирует рост европейской экономики в этом году в 0,9%, а российской — в 2,6%, что вдвое превышает предыдущие прогнозы. Кроме того, в РФ зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%.Устойчивость российской валюты также превзошла все ожидания. В начале 2022 года в доля доллара или евро в расчетах России за экспорт составляла 90%, а сейчас она находится на уровне ниже 30%. Также отмечается, что Москва сломила давление Запада и получила еще больше денег от продажи нефти, чем до февраля 2022 года.Главным доказательством необратимого изменения положения в мире является фиаско Запада на Украине, сообщает Sabah.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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владимир путин, экономика рф, сво