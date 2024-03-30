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В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"

В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ

В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"

За десять дней до теракта в "Крокус сити холле" Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях угрозы в адрес России и пообещал, что россияне "почувствуют... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T10:33+0300

2024-03-30T10:33+0300

2024-03-30T10:33+0300

происшествия

крокус сити холл

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – ПРАЙМ. За десять дней до теракта в "Крокус сити холле" Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях угрозы в адрес России и пообещал, что россияне "почувствуют потери", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Уверен, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта в "Крокусе". Но я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта – ровно за десять дней до теракта, в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России", — сказал Шеремет. Он отметил, что Зеленский тогда заявил, что они нанесут "российскому государству ответные потери", которые россияне "почувствуют". "Тогда Зеленский в своем видеообращении сказал, что "российское государство будет терять", что лично я расцениваю как угрозу или анонс предстоящего террористического акта", — заявил парламентарий. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что террористы после преступления в "Крокусе" поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением, следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава Минздрава Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.

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крокус сити холл, владимир зеленский