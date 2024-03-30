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В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ
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В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"
В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ
В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"
За десять дней до теракта в "Крокус сити холле" Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях угрозы в адрес России и пообещал, что россияне "почувствуют... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T10:33+0300
2024-03-30T10:33+0300
происшествия
крокус сити холл
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – ПРАЙМ. За десять дней до теракта в "Крокус сити холле" Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях угрозы в адрес России и пообещал, что россияне "почувствуют потери", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Уверен, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта в "Крокусе". Но я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта – ровно за десять дней до теракта, в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России", — сказал Шеремет. Он отметил, что Зеленский тогда заявил, что они нанесут "российскому государству ответные потери", которые россияне "почувствуют". "Тогда Зеленский в своем видеообращении сказал, что "российское государство будет терять", что лично я расцениваю как угрозу или анонс предстоящего террористического акта", — заявил парламентарий. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что террористы после преступления в "Крокусе" поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением, следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава Минздрава Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
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крокус сити холл, владимир зеленский
Происшествия, Крокус сити холл, Владимир Зеленский
10:33 30.03.2024
 
В ГД заявили об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"

Депутат Шеремет заявил об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в "Крокусе"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – ПРАЙМ. За десять дней до теракта в "Крокус сити холле" Владимир Зеленский разместил у себя в соцсетях угрозы в адрес России и пообещал, что россияне "почувствуют потери", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Уверен, что российские спецслужбы установят и назовут всех причастных, в том числе организаторов и заказчиков теракта в "Крокусе". Но я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта – ровно за десять дней до теракта, в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России", — сказал Шеремет.
Он отметил, что Зеленский тогда заявил, что они нанесут "российскому государству ответные потери", которые россияне "почувствуют".
"Тогда Зеленский в своем видеообращении сказал, что "российское государство будет терять", что лично я расцениваю как угрозу или анонс предстоящего террористического акта", — заявил парламентарий.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что террористы после преступления в "Крокусе" поехали в сторону границы с Украиной для последующего ее пересечения и прибытия в Киев за вознаграждением, следователи проверяют, причастны ли украинские спецслужбы к организации и финансированию теракта.
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
Спасшийся из "Крокуса" рассказал СМИ, как пробил стену и вывел людей
09:02
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Глава Минздрава Михаил Мурашко 29 марта сообщил, что еще один человек скончался в больнице. Таким образом, теракт унес жизни 144 человек.
Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
 
ПроисшествияКрокус сити холлВладимир Зеленский
 
 
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