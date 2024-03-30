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На Украине планируют ликвидировать госкомиссию по азартным играм

На Украине планируют ликвидировать госкомиссию по азартным играм - 30.03.2024, ПРАЙМ

На Украине планируют ликвидировать госкомиссию по азартным играм

На Украине планируют ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) из-за ее "беспомощности", заявил глава налогового комитета Верховной | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T18:46+0300

2024-03-30T18:46+0300

2024-03-30T18:46+0300

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На Украине планируют ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) из-за ее "беспомощности", заявил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. Он опубликовал сообщение о шагах, которые якобы уже должен был предпринять регулирующий орган за три года с момента его создания. Как отметил депутат, комиссия просто не выполняла свои функции, чем и заслужила ярлык "беспомощной". "Правительство предложило ликвидировать беспомощный орган (КРАИЛ — прим. ред.), что мы и поддержали комитетом в законопроекте 9256, который я требую вынести на рассмотрение Верховной рады, добавив на ближайшем заседании комитета положения по противодействию лудомании", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева. По его словам, КРАИЛ должен был защищать права игроков, формируя "культуру ответственной игры", контролировать круг лиц, имеющих доступ к азартным играм, собрать аналитику касательно влияния стрессовых факторов, в том числе боевых действий, на игроков и с августа 2022 года запустить государственную систему онлайн-мониторинга. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.

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украина, военные, азартные игры