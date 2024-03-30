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Рогов назвал клоунадой заявление Зеленского о переговорах с Россией

Рогов назвал клоунадой заявление Зеленского о переговорах с Россией - 30.03.2024, ПРАЙМ

Рогов назвал клоунадой заявление Зеленского о переговорах с Россией

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал клоунадой заявление Владимира... | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T19:19+0300

2024-03-30T19:19+0300

2024-03-30T19:19+0300

политика

украина

владимир зеленский

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – ПРАЙМ. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов назвал клоунадой заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией. "То, что Зеленский начал допускать варианты переговоров с Россией, то это хорошая мина при плохой игре. Это своего рода клоунада", — считает Рогов РИА Новости. По его мнению, Зеленский прекрасно понимает, что "запахло жаренным" и поэтому пытается преподнести поиски собственного спасения, политического и физического, как некую уступку и способность к компромиссу, хотя "им здесь не пахнет". Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского, указала, что тот нервничает, так как у него на носу "выборы" или "не выборы".Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия сегодня не нуждается в таком переговорщике как Зеленский, и не ему диктовать условия переговоров..

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украина, владимир зеленский, владимир рогов