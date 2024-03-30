https://1prime.ru/20240330/ukraina-846894422.html

СМИ: Киеву припомнят захват европейских рынков при приеме в ЕС

СМИ: Киеву припомнят захват европейских рынков при приеме в ЕС - 30.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Киеву припомнят захват европейских рынков при приеме в ЕС

Еврокомиссия продлила Украине свободный доступ к европейскому рынку, что вызвало недовольство ряда стран ЕС, пишет Foreign Policy. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T21:42+0300

2024-03-30T21:42+0300

2024-03-30T21:42+0300

экономика

польша

украина

торговля

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия продлила Украине свободный доступ к европейскому рынку, что вызвало недовольство ряда стран ЕС, пишет Foreign Policy.Еврокомиссия пошла на компромисс, предложив Украине еще один год свободного доступа на европейский рынок, что позволит Киеву впоследствии получать до миллиарда евро в год. Однако это решение ЕК вызвало волну недовольств со стороны ряда стран Евросоюза, особенно в восточной Европе: польские фермеры в знак протеста заблокировали границы."Этот вопрос стал очень токсичным во внутренней политике. В Польше становится всё больше критических голосов. Это парадокс: Еврокомиссия говорит о более постепенной интеграции с Украиной и единым рынком, а мы говорим о постепенном закрытии единого рынка для Украины", — сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Пётр Бурас.Согласно последнему предложению ЕК, предполагается продление допуска Украины на европейский рынок еще на один год, но с ужесточением квот, что будет стоить Киеву до 350 миллионов евро в год. Издание отмечает, что та помощь, что оказывается Украине через послабления в торговле, может стать в последующие годы "отравленной чашей"."Если судить по Польше, украинцам следует вести себя осторожнее, настаивая на большей либерализации, так как вступление Украины в ЕС зависит также и от поддержки со стороны Варшавы", — отметил Бурас.

https://1prime.ru/20240330/ukraina-846892663.html

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польша, украина, торговля