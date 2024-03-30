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СМИ: Киеву припомнят захват европейских рынков при приеме в ЕС - 30.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240330/ukraina-846894422.html
СМИ: Киеву припомнят захват европейских рынков при приеме в ЕС
СМИ: Киеву припомнят захват европейских рынков при приеме в ЕС - 30.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киеву припомнят захват европейских рынков при приеме в ЕС
Еврокомиссия продлила Украине свободный доступ к европейскому рынку, что вызвало недовольство ряда стран ЕС, пишет Foreign Policy. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T21:42+0300
2024-03-30T21:42+0300
экономика
польша
украина
торговля
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия продлила Украине свободный доступ к европейскому рынку, что вызвало недовольство ряда стран ЕС, пишет Foreign Policy.Еврокомиссия пошла на компромисс, предложив Украине еще один год свободного доступа на европейский рынок, что позволит Киеву впоследствии получать до миллиарда евро в год. Однако это решение ЕК вызвало волну недовольств со стороны ряда стран Евросоюза, особенно в восточной Европе: польские фермеры в знак протеста заблокировали границы."Этот вопрос стал очень токсичным во внутренней политике. В Польше становится всё больше критических голосов. Это парадокс: Еврокомиссия говорит о более постепенной интеграции с Украиной и единым рынком, а мы говорим о постепенном закрытии единого рынка для Украины", — сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Пётр Бурас.Согласно последнему предложению ЕК, предполагается продление допуска Украины на европейский рынок еще на один год, но с ужесточением квот, что будет стоить Киеву до 350 миллионов евро в год. Издание отмечает, что та помощь, что оказывается Украине через послабления в торговле, может стать в последующие годы "отравленной чашей"."Если судить по Польше, украинцам следует вести себя осторожнее, настаивая на большей либерализации, так как вступление Украины в ЕС зависит также и от поддержки со стороны Варшавы", — отметил Бурас.
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польша, украина, торговля
Экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, торговля
21:42 30.03.2024
 
СМИ: Киеву припомнят захват европейских рынков при приеме в ЕС

FP: страны ЕС могут припомнить Украине захват рынков при вступлении в союз

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПротесты фермеров в Кишиневе
Протесты фермеров в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия продлила Украине свободный доступ к европейскому рынку, что вызвало недовольство ряда стран ЕС, пишет Foreign Policy.
Еврокомиссия пошла на компромисс, предложив Украине еще один год свободного доступа на европейский рынок, что позволит Киеву впоследствии получать до миллиарда евро в год. Однако это решение ЕК вызвало волну недовольств со стороны ряда стран Евросоюза, особенно в восточной Европе: польские фермеры в знак протеста заблокировали границы.
"Этот вопрос стал очень токсичным во внутренней политике. В Польше становится всё больше критических голосов. Это парадокс: Еврокомиссия говорит о более постепенной интеграции с Украиной и единым рынком, а мы говорим о постепенном закрытии единого рынка для Украины", — сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Пётр Бурас.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
На Украине планируют ликвидировать госкомиссию по азартным играм
18:46
Согласно последнему предложению ЕК, предполагается продление допуска Украины на европейский рынок еще на один год, но с ужесточением квот, что будет стоить Киеву до 350 миллионов евро в год.
Издание отмечает, что та помощь, что оказывается Украине через послабления в торговле, может стать в последующие годы "отравленной чашей".
"Если судить по Польше, украинцам следует вести себя осторожнее, настаивая на большей либерализации, так как вступление Украины в ЕС зависит также и от поддержки со стороны Варшавы", — отметил Бурас.
 
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