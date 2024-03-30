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Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"

Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ

Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"

Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос журналиста CBS News о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле". | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T13:16+0300

2024-03-30T13:16+0300

2024-03-30T13:16+0300

происшествия

крокус сити холл

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос журналиста CBS News о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"."Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся", — заявил он с улыбкой.Продолжая беседу, Зеленский выглядел не таким серьезным по сравнению с его комментариями журналисту о тяжелом положении дел на Украине.Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что Киев спланировал и профинансировал теракт в "Крокусе".Двадцать второго марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУМЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в "Крокус сити холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.

https://1prime.ru/20240330/spasenie-846881442.html

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крокус сити холл, владимир зеленский