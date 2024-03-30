https://1prime.ru/20240330/usmeshka-846885879.html
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"
Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос журналиста CBS News о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле". | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T13:16+0300
2024-03-30T13:16+0300
2024-03-30T13:16+0300
происшествия
крокус сити холл
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос журналиста CBS News о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"."Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся", — заявил он с улыбкой.Продолжая беседу, Зеленский выглядел не таким серьезным по сравнению с его комментариями журналисту о тяжелом положении дел на Украине.Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что Киев спланировал и профинансировал теракт в "Крокусе".Двадцать второго марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУМЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в "Крокус сити холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.
https://1prime.ru/20240330/spasenie-846881442.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, владимир зеленский
Происшествия, Крокус сити холл, Владимир Зеленский
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о роли Киева в теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос журналиста CBS News
о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле".
"Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся", — заявил он с улыбкой.
Продолжая беседу, Зеленский выглядел не таким серьезным по сравнению с его комментариями журналисту о тяжелом положении дел на Украине.
Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф заявил
, что Киев спланировал и профинансировал теракт в "Крокусе".
Спасшийся из "Крокуса" рассказал СМИ, как пробил стену и вывел людей
Двадцать второго марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
ГУМЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в "Крокус сити холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.