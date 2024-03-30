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Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ
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Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе" - 30.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"
Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос журналиста CBS News о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле". | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T13:16+0300
2024-03-30T13:16+0300
происшествия
крокус сити холл
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос журналиста CBS News о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"."Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся", — заявил он с улыбкой.Продолжая беседу, Зеленский выглядел не таким серьезным по сравнению с его комментариями журналисту о тяжелом положении дел на Украине.Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что Киев спланировал и профинансировал теракт в "Крокусе".Двадцать второго марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУМЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в "Крокус сити холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.
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крокус сити холл, владимир зеленский
Происшествия, Крокус сити холл, Владимир Зеленский
13:16 30.03.2024
 
Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о теракте в "Крокусе"

Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о роли Киева в теракте в "Крокусе"

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усмехнулся, когда отвечал на вопрос журналиста CBS News о причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле".
"Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся", — заявил он с улыбкой.
Продолжая беседу, Зеленский выглядел не таким серьезным по сравнению с его комментариями журналисту о тяжелом положении дел на Украине.
Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф заявил, что Киев спланировал и профинансировал теракт в "Крокусе".
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
Спасшийся из "Крокуса" рассказал СМИ, как пробил стену и вывел людей
09:02
Двадцать второго марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
ГУМЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в "Крокус сити холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.
 
ПроисшествияКрокус сити холлВладимир Зеленский
 
 
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