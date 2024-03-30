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СМИ выяснили, сколько вооружения и техники потеряно в армии Британии
СМИ выяснили, сколько вооружения и техники потеряно в армии Британии - 30.03.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, сколько вооружения и техники потеряно в армии Британии
Сотни единиц вооружения, техники и прочего оборудования были потеряны или украдены в британской армии с 2018 года, сообщает издание Telegraph со ссылкой на... | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T20:31+0300
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Сотни единиц вооружения, техники и прочего оборудования были потеряны или украдены в британской армии с 2018 года, сообщает издание Telegraph со ссылкой на правительственные данные. "В период с 2018 по 2023 год, по данным правительства, пропали по меньшей мере 1,4 тысячи ноутбуков МО, 100 компьютеров и до 300 USB-накопителей, на которых могло храниться огромное количество конфиденциальных данных", — пишет издание. Среди утерянного или украденного оружия также есть два пулемета общего назначения (GPMG), один из которых был утерян Королевским флотом Британии в море. Другие потери оружия включают в себя штурмовые винтовки, ракетные установки, автомат АК-47 советского производства, пистолеты времен Первой и Второй мировых войн и "тысячи патронов". Сообщается, что среди прочего оборудования, в 2022 году на базе в Кении был украден автомобиль Land Rover вместе с четырьмя автомобильными аккумуляторами и колесами на сумму около 16 тысяч фунтов стерлингов. По данным издания, все потери были расследованы военной полицией, но ничего так и не было найдено.
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вооружение, техника, военная техника, великобритания
Вооружения, вооружение, техника, военная техника, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СМИ выяснили, сколько вооружения и техники потеряно в армии Британии
Telegraph: Сотни единиц вооружения и техники потеряны в армии Британии с 2018 года
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ.
Сотни единиц вооружения, техники и прочего оборудования были потеряны или украдены в британской армии с 2018 года, сообщает издание Telegraph
со ссылкой на правительственные данные.
"В период с 2018 по 2023 год, по данным правительства, пропали по меньшей мере 1,4 тысячи ноутбуков МО, 100 компьютеров и до 300 USB-накопителей, на которых могло храниться огромное количество конфиденциальных данных", — пишет издание.
Среди утерянного или украденного оружия также есть два пулемета общего назначения (GPMG), один из которых был утерян Королевским флотом Британии в море. Другие потери оружия включают в себя штурмовые винтовки, ракетные установки, автомат АК-47 советского производства, пистолеты времен Первой и Второй мировых войн и "тысячи патронов".
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Сообщается, что среди прочего оборудования, в 2022 году на базе в Кении был украден автомобиль Land Rover вместе с четырьмя автомобильными аккумуляторами и колесами на сумму около 16 тысяч фунтов стерлингов.
По данным издания, все потери были расследованы военной полицией, но ничего так и не было найдено.