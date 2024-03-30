https://1prime.ru/20240330/yuan-846891890.html

ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов

ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов - 30.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов

Китайский юань играет ключевую роль в формировании валютных резервов, следует из годового отчета ЦБ, с которым ознакомился РБК. | 30.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-30T18:03+0300

2024-03-30T18:03+0300

2024-03-30T18:03+0300

банк россии

россия

банк россии

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/77337/77/773377790_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_1319d6a7dcd78fca461adb80a4eeda90.jpg

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Китайский юань играет ключевую роль в формировании валютных резервов, следует из годового отчета ЦБ, с которым ознакомился РБК.ЦБ отмечает, что резервы в юанях играют значимую роль в поддержании финансовой стабильности в условиях перехода в расчетах на эту валюту.В Центробанке объяснили, что возможности дальнейшей диверсификации валют и фининструментов ограничены рисками, так как курсы "дружественных" валют высоковолатильны, а рынки обладают низкой ликвидностью, а в ряде государств введены ограничения на движение капитала.Тем не менее, ЦБ отметил растущую роль "дружественных" валют в работе по адаптации рынка к условиям санкций. Доля юаня в 2023 году в экспорте выросла до 35,8%, а импорте — до 37%.Также китайская валюта способствует переходу банков и изменением кредитной структуры в пользу валют дружественных стран.Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что доля расчетов в нацвалютах в трансграничной торговле России и Китая достигла 92%.

https://1prime.ru/20240328/zhile-846799606.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, юань