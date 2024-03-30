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ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов
ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов - 30.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов
Китайский юань играет ключевую роль в формировании валютных резервов, следует из годового отчета ЦБ, с которым ознакомился РБК. | 30.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-30T18:03+0300
2024-03-30T18:03+0300
2024-03-30T18:03+0300
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Китайский юань играет ключевую роль в формировании валютных резервов, следует из годового отчета ЦБ, с которым ознакомился РБК.ЦБ отмечает, что резервы в юанях играют значимую роль в поддержании финансовой стабильности в условиях перехода в расчетах на эту валюту.В Центробанке объяснили, что возможности дальнейшей диверсификации валют и фининструментов ограничены рисками, так как курсы "дружественных" валют высоковолатильны, а рынки обладают низкой ликвидностью, а в ряде государств введены ограничения на движение капитала.Тем не менее, ЦБ отметил растущую роль "дружественных" валют в работе по адаптации рынка к условиям санкций. Доля юаня в 2023 году в экспорте выросла до 35,8%, а импорте — до 37%.Также китайская валюта способствует переходу банков и изменением кредитной структуры в пользу валют дружественных стран.Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что доля расчетов в нацвалютах в трансграничной торговле России и Китая достигла 92%.
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россия, банк россии, юань
Банк России, РОССИЯ, Банк России, юань
ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов
Центробанк: юань играет ключевую роль для хранения резервов
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ.
Китайский юань играет ключевую роль в формировании валютных резервов, следует из годового отчета ЦБ, с которым ознакомился РБК
.
ЦБ отмечает, что резервы в юанях играют значимую роль в поддержании финансовой стабильности в условиях перехода в расчетах на эту валюту.
В Центробанке объяснили, что возможности дальнейшей диверсификации валют и фининструментов ограничены рисками, так как курсы "дружественных" валют высоковолатильны, а рынки обладают низкой ликвидностью, а в ряде государств введены ограничения на движение капитала.
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Тем не менее, ЦБ отметил растущую роль "дружественных" валют в работе по адаптации рынка к условиям санкций. Доля юаня в 2023 году в экспорте выросла до 35,8%, а импорте — до 37%.
Также китайская валюта способствует переходу банков и изменением кредитной структуры в пользу валют дружественных стран.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что доля расчетов в нацвалютах в трансграничной торговле России и Китая достигла 92%.